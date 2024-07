Peu importe sa plateforme de prédilection, jouer gratuitement ou sans débourser un seul centime de plus est devenu monnaie courante. L’avantage est clairement aux joueurs PC, avec l’Epic Games Store et Prime Gaming avec leurs jeux gratuits hebdomadaires, quand Steam et GOG y vont également de leurs offres. Le Xbox Game Pass et le PS Plus ne sont pas en reste grâce à leurs essais éphémères. De leur côté, les membres du Nintendo Switch Online ont eux aussi le droit à quelques bons plans de temps à autre. Outre les classiques ajoutés au catalogue, Big N leur propose presque tous les mois de tester gratuitement et sans concession un nouveau jeu. En juillet, l’éditeur japonais mise sur Mario et l’une des licences les plus barrées d’Ubisoft.

Un nouveau jeu à l'essai avec le Nintendo Switch Online

Le jeu « gratuit » de juillet 2024 est maintenant disponible pour les abonnés. Big N préfère généralement mettre en avant des productions méconnues du grand public, surtout quand leur prochain opus s’apprête à arriver. Ce ne sera cependant pas le cas cette fois-ci. L’éditeur propose en effet aux abonnés du Nintendo Switch Online de découvrir le dernier épisode du fruit de sa collaboration avec Ubisoft : Mario + Les Lapins Crétins Sparks of Hope. Un titre qui mériterait clairement à se faire davantage connaître, tant il a su savamment marier les deux univers et rester accessible malgré son côté stratégique. Si vous aviez peur de sauter le pas sans savoir s’il était fait pour vous ou non, c’est le moment. Le jeu est actuellement gratuit pour tous les abonnés au Nintendo Switch Online, mais uniquement jusqu’au 14 juillet.

Comme toujours, vous aurez accès à l'intégralité de son contenu de base et des mises à jour gratuites parues depuis son lancement. Pour mémoire, dans Mario + Les Lapins Crétins Sparks of Hope, le plombier et sa troupe s’associent aux Lapins Crétins pour une mission intergalactique délurée. Cette fois, ils doivent sauver leurs amis Sparks des griffes d’une entité malveillante en voyageant de planète en planète tout au long de leur voyage. Un excellent tactical-RPG en somme, avec tout juste ce qu’il faut en termes de difficulté, mais qui reste toujours accessible pour initier les plus jeunes et les néophytes au genre. Ubisoft a parfait sa formule en se défaisant de mécaniques contraignantes pour nous offrir un jeu plus fluide que jamais. À tester dès maintenant avec votre abonnement au Nintendo Switch Online.

Pour le télécharger gratuitement via le Nintendo Switch Online, il suffit de se rendre sur la page officielle du jeu, que ce soit directement via le site ou depuis votre console. À partir de là, un bouton vous invitera à « Télécharger le jeu à l’essai », et le tour est joué.

Source : Nintendo