Les plus rétrogamers le savent déjà : c'est en ce vendredi 21 janvier que le classique de la plateforme 3D Banjo-Kazooie débarque dans le Nintendo Switch Online, histoire de muscler le catalogue des jeux issus de la Nintendo 64 encore un peu réduit.

"Quoique court, le mois de février est le plus méchant de tous"

Dès lors, quelle joie de découvrir que le prochain jeu à atterrir dans l'abonnement n'est autre que l'un (sinon le, disons "le") meilleur épisode en 3D de The Legend of Zelda : l'intestable Majora's Mask.

Comme le veut la coutume, Nintendo laisse planer le doute sur la date exacte à laquelle les joueurs pourront (re)découvrir l'univers en forme de boucle temporelle de Termina. Après 12 Minutes ou Deathloop, le principe de boucle temporelle continue d'afficher une excellente santé.

Majora's Mask et la plume

Le seul problème dans l'histoire, c'est que cette version de The Legend of Zelda Majora's Mask s'entend bien comme l'originale sortie en 2000. De ce fait, les très nombreuses améliorations apportées à la version 3DS destinée à rendre l'aventure bien plus souple seront absentes, et le challenge à l'ancienne. Vraiment. Mais la récompense n'en serait-elle pas que plus belle ? À vous de nous le dire.

Conformément aux promesses du constructeur, le catalogue du Nintendo Switch Online devrait prochainement accueillir Pokémon Snap, Mario Golf et Kirby 64 The Crystal Shards.