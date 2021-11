L'affaire était connue depuis le mois d'octobre dernier : avec l'extension "Pack additionnel" du Nintendo Switch Online, l'entreprise cédait enfin aux demandes des joueurs, en proposant (moyennant finance) d'ajouter certains jeux issus des ludothèques de la Nintendo 64 et de la Mega Drive. Et parce que les joueurs sont réputés pour dégainer leur carte de paiement plus vite que la foudre, Nintendo annonçait l'ouverture des précommandes pour se procurer la réplique de la manette de la discorde, en attendant la suite.

La guerre des trois

La suite, la voici : la réplique de la manette Mega Drive est à présent disponible en précommande pour les abonnés du Nintendo Switch Online, comme vient de l'annoncer le constructeur.

Tout comme pour la version Nintendo 64, la manette Mega Drive sera facturée 49,99 euros, hors frais de port. À ce tarif-là, les joueurs européens que nous sommes devront se contenter des trois boutons de façade, là où les joueurs japonais profiteront de la luxueuse (et bien plus logique) version à six boutons. Vous avez dit Street Fighter II' Special Champion Edition ? Et Nintendo de préciser :

Jusqu'à deux manettes SEGA Mega Drive peuvent être connectées à une même console Nintendo Switch pour le multijoueur local, et une manette SEGA Mega Drive peut être utilisée par console pour le jeu en ligne. En dehors du logiciel SEGA Mega Drive - Nintendo Switch Online, cette manette peut aussi être utilisée comme une manette Nintendo Switch Pro, mais certains titres pourraient ne pas être compatibles en raison de l'agencement des boutons.

Il ne faudra en revanche pas trop tarder pour vous procurer ce shot de nostalgie facturé rubis sur l'ongle, puisque les manettes Mega Drive ne sont pour l'heure disponibles qu'en quantité limitée. À bon entendeur...