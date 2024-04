Vous le saviez ? Le Nintendo Switch Online, ce n'est pas uniquement un service permettant de jouer en ligne avec ses amis sur la console hybride. Il donne également accès à un catalogue de jeux, mais pas n'importe lesquels. À la manière des “classiques” dans le PlayStation Plus, l'abonnement au Nintendo Switch Online invite à replonger dans le passé. De la NES à la Game Boy Advance, c'est une centaine de jeux rétro qui est disponible, des plus connus comme Super Mario Bros. ou The Legend of Zelda: Ocarina of Time, à des titres plus confidentiels. Régulièrement, le service s'enrichit donc de nouveautés pour vous faire passer de belles heures de retrogaming. Aujourd'hui, c'est le catalogue de la SNES, qui accueille trois nouveaux jeux.

Des nouveautés SNES dans le Nintendo Switch Online

Pour cette nouvelle fournée, Nintendo fait venir le Japon en Occident. De fait, la sélection comprend deux jeux inédits chez nous : Amazing Hebereke, troisième opus de la licence Hebereke, et Wrecking Crew ’98, un jeu de puzzle Mario qui fait suite à une précédente itération sur borne d'arcade. Alerte nostalgie : le troisième titre est un classique que les possesseur de la Super Nintendo ont dû connaître à l'époque ! Super R-Type était l'un des cinq premiers jeux disponibles sur la console au moment de sa sortie chez nous.

Découvrez les trois nouveaux jeux du catalogue SNES