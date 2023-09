Une nouvelle salve de jeux « gratuits » pour les abonnés Nintendo Switch Online et cette fois, Big N réserve une grosse surprise. Pour la première fois, les joueurs vont pouvoir découvrir des titres qui étaient jusqu'alors plutôt inaccessibles pour les joueurs occidentaux. Une erreur en partie réparée car tout n'est pas si simple.

Quatre nouveaux jeux gratuits Nintendo Switch Online

Après les jeux PS Plus de septembre 2023 et ceux du Xbox Game Pass de Microsoft, il est temps pour les abonnés de Nintendo Switch Online de prendre connaissance des nouveaux jeux de septembre 2023. Et comme à chaque fois, c'est du catalogue rétro avec l'ajout de Quest for Camelot. Une adaptation vidéoludique d'Excalibur, l'épée magique. Un film d'animation musical à la Disney avec les voix de Pierce Brosnan, Cary Elwes, Gary Oldman, Gabriel Byrne etc. Un titre qui était sorti chez nous en 1999 sur Game Boy Color. Tout l'inverse des trois softs qui vont suivre.

Dans la sélection des jeux Nintendo Switch Online de septembre 2023, on retrouve en effet trois titres qui ne sont jamais arrivés en Europe ou aux États-Unis. Ce n'étaient que des exclusivités japonaises, mais Big N les propose aujourd'hui dans son catalogue. Pour commencer, on a le Tetris-like Kirby's Star Stacker dans sa version SNES. Ensuite, il y a Joy Mech Fight (NES) qui est un jeu de combat 2D avec des robots... dont les parties du corps sont séparées à la manière de Rayman.

Enfin, les joueurs Nintendo Switch pourront parfaire leur culture vidéoludique avec le titre NES Downtown Nekketsu March Super-Awesome Field Day! Une production sportive où il faut participer à une série d'épreuves qui impliquent par exemple de soulever des altères en nageant. Ces trois jeux sont donc disponibles pour la première fois en occident, mais mauvaise nouvelle, ce sont les versions japonaises d'origine. De ce fait, n'espérez pas de traduction française car ce n'est pas du tout le cas. À vous de prendre quelques leçons avant de les lancer.

On rappelle que si vous êtes abonnés au Nintendo Switch Online, il est possible de télécharger depuis peu Excitebike 64. Un jeu N64 de Motocross qui a été très bien noté par la presse et les joueurs. Un soft qui offre plus 20 circuits indoor et outdoor, six pilotes ainsi qu'un mode multi à quatre en local et en ligne.