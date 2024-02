Le Nintendo Direct était attendu au tournant, et il s'est tenu ce 21 février 2024. Pour rappel, il s'agissait d'un Partner Showcase, dédié aux productions des éditeurs tiers à venir durant la première moitié de l'année 2024. Toutes les annonces ont été balancées à 15h00 tapante, et on a pu découvrir quelques bonnes surprises. L'une d'entre elles concerne le Switch Online, puisqu'il va accueillir un total de 5 « nouveaux » jeux dans son catalogue. C'est l'heure de faire un plongeon dans le passé.

5 jeux arrivent dans le Nintendo Switch Online

Les cinq titres en question ont tous été façonnés par le même studio : Rare. Il appartient à Microsoft depuis 2002, et on lui doit notamment des productions comme Conker's Bad Fur Day et Banjo-Kazooie. Vous l'aurez compris, il a marqué l'histoire du médium de façon indéniable et maintenant, le Nintendo Switch Online va vous permettre de découvrir une partie de son travail. À commencer par Snake Rattle N Roll sorti en 1990. Il est accompagné de R.C. Pro-Am, un jeu de course qui va vous mettre un bon coup de vieux.

Ensuite, on a Battletoads in Battlemaniacs, un titre qui date de 1993 et dont le nom vous évoque peut-être quelque chose. Il faut dire que la franchise de beat'em all est assez célèbre. En quatrième position, on retrouve Killer Instinct, un jeu de combat déployé en 1994. Vous connaissez sans doute le dernier opus de la série, sorti en 2013 sur Xbox One. Enfin, on a Blast Corps, qui est un peu plus particulier que les autres. Pour cause, vous allez avoir besoin du Pack Additionnel pour en profiter.

Pour information, ces jeux seront disponibles au cours de la journée. En effet, Nintendo n'a pas donné de précision, alors on vous conseille d'aller vérifier dès maintenant. En tout cas, ça va clairement renforcer le catalogue du Switch Online. Au passage, ça va vous permettre d'enrichir votre culture vidéoludique si vous n'avez jamais eu l'occasion de toucher à ces titres. Bon, il faudra juste s'habituer aux graphismes d'antan, mais ce n'est rien de bien compliqué, pas vrai ?