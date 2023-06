Surprise. Le Nintendo Switch Online accueille dès aujourd'hui 4 nouveaux jeux rétro. Dans le lot, l’épisode initiatique d’une licence devenue culte et un titre qui n’était jamais sorti en Europe.

Les services d’abonnement des constructeurs ont la côte. Désormais nécessaires pour profiter du jeu en ligne de chaque console, ils offrent en supplément des jeux « gratuits » pour tous les membres. Le Xbox Games With Gold, le PS Plus Essential et le Nintendo Switch Online proposent chaque mois aux abonnés de découvrir de nouvelles productions. Big N tire sur la corde nostalgique de sa communauté en proposant mensuellement une nouvelle fournée de titres rétros. Ces derniers temps, l’éditeur japonais a frappé fort en donnant accès à des jeux demandés comme Metroid Fusion ou encore Pokemon Stadium. Là où le bât blesse, c’est qu’ils ne sont destinés qu’aux membres de sa formule supérieure, Nintendo Switch Online + Pack additionnel, tout comme les derniers ajouts. Big N corrige enfin le tir avec quatre nouveaux jeux disponibles pour l’ensemble des abonnés.

Les jeux Nintendo Switch Online de juin 2023

Le catalogue de jeux rétro du Nintendo Switch Online continue de s'étoffer. Comme chaque mois, l’éditeur ajoute de nouveaux titres rétro à son service. Là où les membres de sa formule la plus avantageuse étaient les seuls à pouvoir profiter des récentes nouveautés, ce sont bien tous les abonnés qui pourront mettre la main sur les dernières entrées. Ce sont en effet quatre nouveaux jeux, allant de la NES à la Game Boy, qui sont désormais disponibles en ce 6 juin 2023.

Présentation des nouveaux jeux