Le PS Plus et le Xbox Game Pass permettent à leurs abonné(e)s de découvrir sans cesse de nouveaux jeux, avec les titres offerts chaque mois. De son côté, Big N a aussi son propre abonnement Nintendo Switch Online qui, dans sa formule la plus simple, permet de sécuriser ses données de sauvegarde dans le cloud, d'accéder à des « Jeux à l'essai » ou encore à un très grand nombre de titres NES, Super Nes et Game Boy. Avec le Pack Additionnel, il est possible de bénéficier de ces avantages, mais également de jeux N64, Game Boy Advance, Mega Drive, du Pack de circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe, d'un DLC Animal Crossing New Horizons et d'une extension Splatoon 2.

Les jeux gratuits du Nintendo Switch Online d'octobre 2024

La branche américaine du constructeur japonais a annoncé les deux nouveaux jeux « gratuits » du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, et il s'agit d'une licence adorée. L'iconique franchise de course futuriste F-Zero débarque en force avec deux épisodes Game Boy Advance : Climax et GP Legend. « F-Zero: GP Legend et le titre réservé au Japon, F-Zero: Climax, s'apprêtent à déchirer la piste de bibliothèque Game Boy Advance du Nintendo Switch Online. À partir du 11 octobre 2024, les membres du NSO + Pack Additionnel pourront rejoindre Captain Falcon et un casting éclectique de pilotes dans ces deux jeux F-Zero disponibles à l'origine sur Game Boy Advance » annonce Big N.

F-Zero: GP Legend, qui était aussi jouable sur Wii U, vous emmène en l'an 2201. « Un policier blessé par le passé qui s'est découvert une nouvelle vocation : poursuivre les gangs criminels qui exploitent F-ZERO pour leur profit personnel ». Comme le titre le laisse supposer, vous allez devoir remporter une série de Grands Prix à travers quatre coupes, battre des records et vous mesurez à des défis spéciaux avec le mode Test Zero. En plus de GP Legend, F-Zero Climax sera donc aussi ajouté au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel. Et c'est un beau cadeau, car comme expliqué, il s'agit d'un opus sorti uniquement au Japon en 2004. Rendez-vous le 11 octobre prochain pour tracer sur les pistes de ces jeux F-Zero.

Source : Nintendo America.