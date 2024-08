Le Nintendo Switch Online, comme le PS Plus ou le Xbox Game Pass, est un service d'abonnement qui permet de jouer en ligne. Avec la formule classique, il est également possible de sécuriser ses sauvegardes en cloud, d'accéder à un catalogue de jeux rétro NES, Super NES et Gameboy, ainsi que de bénéficier de titres à l'essai. Quant à l'offre Premium, elle ajoute des softs N64, Megadrive, des DLC pour Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 et Animal Crossing. Mais d'autres bonus inédits arrivent dans le cadre d'un événement.

De nouveaux jeux gratuits Nintendo Switch Online en août 2024

Contrairement au PlayStation Plus ou au Xbox Game Pass, le Nintendo Switch Online n'offre pas des gros jeux à télécharger chaque mois. Cependant, le constructeur japonais a mis en place l'opération « Jeu à l'essai ». Pour une durée temporaire, les abonnés peuvent tester « gratuitement » des titres plus récents. Il y a par exemple eu Eiyuden Chronicle Rising, Star Wars Knights of the Old Republic ou encore Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope. À partir du 19 août, et jusqu'au 25 août 2024, Big N va être plus généreux en vous laissant essayer pas moins de quatre jeux.

« Les abonnés Nintendo Switch Online pourront jouer gratuitement à la version complète de quatre titres multijoueur ! Restez à l'écoute pour découvrir les titres ». Comme vous pouvez le lire, les softs sélectionnés seront des productions multijoueur à l'occasion du « Méga Festival Multijoueur ». Pour le moment, la firme garde le mystère autour des jeux en question, et il faut donc être encore un peu patient. Du 26 août au 8 septembre 2024, il y aura aussi des promotions (jusqu'à -70%) sur des centaines de jeux multi, compétitifs comme coopératifs. Là encore, le Nintendo Switch Online sera indispensable pour en profiter pleinement.

D'autres méga promotions en cours

Avant ces deux étapes, l'eshop propose la « Méga promotion points or » aux abonnés Nintendo Switch Online, mais pas que. « Jusqu'au 18 août, vous pouvez obtenir des points or bonus sur une sélection de jeux disponibles sur le Nintendo eShop. Les abonnés Nintendo Switch Online peuvent obtenir 20 % en points or, et les non-abonnés 10 % ! ». Une fois ces points obtenus, ils peuvent être échangés afin d'acheter des jeux moins chers. En plus, il y a la « Méga promotion 12 + 2 » qui concerne l'abonnement Nintendo Switch Online en lui-même. Si vous prolongez votre abonnement, vous pourrez repartir avec deux mois supplémentaires. Et si vous n'avez pas encore souscrit, vous pourrez avoir 14 mois pour le prix d'un abonnement 12 mois. C'est disponible dès maintenant et jusqu'au 8 septembre 2024.

Source : Nintendo.