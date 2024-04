À l'instar de ses concurrents tels que le PS Plus et le Xbox Game Pass, Nintendo offre également un service d'abonnement qui donne accès à une vaste sélection de jeux. Cependant, le Nintendo Switch Online se distingue en mettant l'accent sur la nostalgie, en proposant principalement des jeux rétro qui ont marqué les époques précédentes. Nintendo enrichit fréquemment son catalogue pour continuer à ravir ses abonnés. Certains d'entre eux auront le plaisir de redécouvrir des jeux légendaire de la Nintendo 64.

Un peu de N64 sur le Nintendo Switch Online

Nintendo continue d'élargir l'offre de jeux sur sa plateforme Nintendo Switch Online en intégrant des jeux classiques qui promettent de raviver de vieux souvenirs tout en attirant peut-être un nouveau public. Récemment, l'entreprise a annoncé l'ajout de deux jeux emblématiques : Extreme-G et Iggy’s Reckin’ Balls. Ces jeux viennent s'ajouter à la bibliothèque déjà riche de la console virtuelle, offrant aux joueurs des expériences uniques alliant vitesse et stratégie.

Extreme-G est une invitation à la vitesse pour les amateurs de sensations fortes. Dans ce jeu, les joueurs pilotent des motos futuristes sur des pistes sinueuses et bourrées de boucles, où la compétition fait rage. Chaque véhicule est équipé d'un arsenal pour combattre les adversaires, transformant chaque course en un défi. Où stratégie et rapidité sont clés. Le jeu offre aussi bien un mode solo qu’un mode multijoueur pouvant accueillir jusqu'à quatre participants, ce qui permet de partager l'expérience avec des amis. Que ce soit en ligne ou localement.

De beaux souvenirs...

Quant à Iggy’s Reckin’ Balls, il propose une approche originale des courses où les joueurs contrôlent des personnages sphériques qui se doivent de grimper des circuits verticaux pleins d'obstacles. Le gameplay innovant et les parcours truffés de raccourcis et de pièges font de ce titre une compétition assez fun. On ne va pas se mentir. Même si ça commence à être assez vieux.

Par ailleurs, les joueurs japonais ont eu le plaisir de découvrir Blast Corps, un jeu ajouté exclusivement au service local. Ce titre, déjà accessible en Occident depuis février, propose un gameplay destructeur où les joueurs doivent utiliser des véhicules pour démolir des bâtiments dans le but de sauver le monde d’une catastrophe imminente.