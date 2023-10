Aujourd'hui, c'est Halloween, et le monde du jeu vidéo compte bien célébrer cette fête comme il se doit. Cela va sûrement passer par des événements organisés par les développeurs et éditeurs, avec de belles récompenses à la clé. De son côté, Big N a une idée bien en tête pour faire honneur à la fête des monstres. Il va proposer à certains joueurs Nintendo Switch de jouer, sans frais supplémentaires, à trois jeux se rapprochant plus ou moins du thème du jour. Et les titres en question sont plutôt inattendus.

Le Nintendo Switch Online accueille trois nouveaux jeux

Pour l'occasion, Big N a joué la carte de l'ancienneté. Nous n'avons pas affaire à des productions récentes, mais bien à des vieilles branches : Castlevania Legends, DEVIL WORLD et The Mysterious Murasame Castle. Ils sont respectivement sortis sur GameBoy et NES, autant dire qu'ils ne sont effectivement pas tout jeunes. Ils sont donc disponibles dès maintenant, gratuitement, mais seulement pour les abonnés au Nintendo Switch Online. L'offre de la firme renouvelle souvent son catalogue, et ses ajouts vont probablement plaire pour une raison bien précise. Leur rareté.

Castlevania Legends n'est pas concerné, mais ce n'est pas le cas des autres. Sachez que DEVIL WORLD et The Mysterious Murasame Castle ne sont jamais sortis hors du Japon. Ce sera ainsi une grande première pour la plupart des détenteurs de la machine de Nintendo. Par contre, il ne faut pas s'attendre à une traduction spéciale. Les deux jeux restent en langue originale, c'est-à-dire en japonais. Au vu des images, ça ne devrait pas poser un gros problème, puisqu'ils ont l'air davantage axé sur le gameplay. En tout cas, c'est une bonne opportunité pour découvrir des titres rares issus d'un autre temps.

Castlevania Legends (GameBoy)

DEVIL WORLD (NES)

The Mysterious Murasame Castle (NES)

Deux autres titres cultes sur le service

Si ces jeux ne vous tentent pas, pas de panique, le Nintendo Switch Online a d'autres cartouches en réserve. Il a d'abord F-Zero 99, le retour de la licence culte qui a divisé. C'est un battle royale où 99 joueurs peuvent s'affronter en ligne. Les courses se disputent sur des circuits classiques du premier jeu. Récemment, le jeu a obtenu du contenu supplémentaire, toujours gratuit. Trois nouveaux circuits sont accessibles : Fire Field, Mute City III et Red Canyon II. En outre, une nouvelle league au mode Grand Prix a été ajoutée, la King League.

Mais ce n'est peut-être pas encore à votre goût. Si c'est le cas, un jeu iconique de la Nintendo 64 vous attend en la personne de Mario Party 3. Il a rejoint le catalogue de l'offre de Big N, et ce, de manière permanente. Pour beaucoup, c'est un titre culte qui aura permis d'accueillir une belle palette de personnages inédits. On peut ainsi retrouver Daisy, Waluigi, mais aussi des plateaux inédits. Néanmoins, attention pour celui-ci, puisqu'il est réservé aux membres du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel.