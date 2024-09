Cela fait un moment que la Nintendo Switch n'a pas proposé d'essayer des jeux gratuits en passant son service Online. La chose se rappelle donc à notre bon souvenir avec un fort sympathique petit jeu qui s'est taillé une belle réputation auprès des joueuses et joueurs, à condition d'aimer le froid et les cartes.

Nintendo Switch Online nous prépare gratuitement à l'hiver

Ce sont en effet les deux éléments caractéristiques du jeu offert à l'essai gratuit pour les abonnés au Nintendo Switch Online, qui porte le nom de Wildfrost, dévelopé par Deadpan Games, édité par Chucklefish et sorti en avril 2023. Plus précisément, il s'agit d'un jeu de construction de decks tactique saupoudré de rogue-lite, au sein d'une toundra gelée. Alors que le monde se meurt à cause d'une terrible vague glaciaire, les habitants de Longueneige sont le dernier bastion de l'humanité contre l'hiver éternel.

Rassurez-vous cependant, la direction artistique et l'ambiance du jeu sont beaucoup plus guillerets que le synopsis le laisse entendre. Wildfrost présente en effet une patte cartoonesque qui correspond bien aux autres jeux du catalogue de la Nintendo Switch. De même, le gameplay à base de construction de decks et combats tactiques au tour par tour se veut accessible à tout un chacun. Attention toutefois, rogue-lite oblige, la difficulté risque de monter crescendo au fil de chaque « run ». Mais chaque expédition pour tenter d'arrêter l'hiver éternel vous renforcera aussi, avec de nouvelles cartes, objets et artefacts pour étoffer votre stratégie et vous offrir de plus grandes chances de l'emporter.

Avec une proposition aussi complète, le titre a tout cas rassemblé de nombreux adeptes, avec des avis très positifs des joueuses et joueurs très positifs à son égard sur d'autres plateformes. Si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online et que Wildfrost vous tente, vous pouvez donc l'essayer gratuitement, qui plus est dans sa version complète dès aujourd'hui et jusqu'au 24 septembre. Pour tous les détails de cette offre d'essai, rendez-vous sue la page du jeu sur le site officiel de Nintendo, également cité en source ci-dessous.

Source : Page de Wildfrost sur le site officiel de Nintendo