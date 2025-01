Ces derniers temps, dès qu'il s'agit de parler de Big N, c'est pour évoquer la Nintendo Switch 2. Pourtant, la nouvelle console n'est pas encore là. Dans l'immédiat, on peut encore profiter de sa grande sœur, notamment grâce au catalogue du Nintendo Switch Online. Celui-ci accueille régulièrement de nouveaux jeux rétro à essayer. Aujourd'hui, c'est à nouveau un titre emblématique qui s'offre à vous.

Un jeu gratuit qui part à toute vitesse sur le Nintendo Switch Online

Vous jouez sur la console hybride de Big N, mais vous hésitez à prendre le Nintendo Switch Online ? Cet abonnement vous intéressera surtout si vous souhaitez profiter des fonctionnalités en ligne et avoir accès à tout un catalogue de jeux. De fait, il vous fait bénéficier d'essai gratuit de jeux récents et, en plus, vous met à disposition tout un catalogue de jeux gratuits rétro.

Ainsi, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tout un tas de titres cultes ! Encore dernièrement, des jeux mythiques comme Donkey Kong ou Tetris rejoignez le service. Aujourd'hui, c'est un jeu de course très apprécié en son temps qui intègre le catalogue pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel : Ridge Racer 64.

Dans les années 1990, la saga des Ridge Racer était une exclusivité console PlayStation. Puis, en 2000, Nintendo s'empare de la licence pour proposer son jeu sur N64, ce qui a donné Ridge Racer 64. Ce fut une vraie révélation pour la console. Le jeu est particulièrement fluide et propose des fonctionnalités exclusives pour une conduite toujours plus extrême, comme l'aiment les fans de cette série.

La principale limite de Ridge Racer 64 est son nombre limité de circuits. Même s'il dispose d'un mode miroir, vous en voyez vite le bout. Malgré tout, ça reste une belle découverte à faire sur le Nintendo Switch Online ! Ce nouveau jeu gratuit pour les abonnés à la formule Pack Additionnel vous replongera dans des courses effrénées, seul ou en multijoueur jusqu'à 4. Accrochez votre ceinture et pied au plancher !