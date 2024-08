Tout comme ses concurrents, Nintendo a cédé aux sirènes de l'abonnement pour proposer des jeux gratuits à ses abonnés, via le Nintendo Switch Online. Mais, en dehors des essais temporaires, pas question pour Big N de donner si facilement accès à ses jeux récents. L'éditeur japonais mise à la place sur une ludothèque entièrement rétro, une belle manière de redonner vie à tout un patrimoine de jeux. Un nouveau titre s'apprête justement à intégrer le service, et pas des moindres. Il est tout bonnement tiré d'une énorme franchise.

Un jeu gratuit qui va vous occuper des heures sur le Nintendo Switch Online

Le NSO se présente sous deux formes. Il y a d'abord l'abonnement standard, qui permet de jouer en ligne, d'accéder aux démos temporaires et de profiter d'un catalogue de jeux rétro issus de la NES, de la Super Nintendo et de la Game Boy. Mais, pour ceux qui en voudraient encore plus, vous pouvez passer au « Pack additionnel », qui inclus en supplément des DLC pour de gros jeux mais aussi un catalogue de classiques élargi à la Nintendo 64, la Mega Drive et la Game Boy Advance.

C'est un titre paru sur cette dernière qui s'apprête justement à intégrer la ludothèque du Pack additionnel. Il s'agit de Pokemon Donjon Mystère: Equipe de secours rouge. Ce dungeon crawler, premier du genre pour la franchise, promet des dizaines d'heures d'aventure, voire des centaines pour ceux qui veulent aller au bout de tous ses défis. Plutôt pas mal pour un jeu gratuit via l'abonnement au Nintendo Switch Online !

La particularité de ce jeu est que, cette fois, le Pokémon, c'est vous. De fait, vous incarnez un être humain transformé en un petit monstre de poche. Le souci, c'est que vous ne vous rappelez de rien... Mais, vous allez rapidement vous faire un grand ami, qui va vous aider à retrouver la mémoire. Dans le même temps, vous découvrez que le monde Pokemon est soumis à de grandes perturbations. Avec ce nouvel acolyte, vous formez une équipe de secours pour partir à la rescousse d'individus en danger dans des donjons qui représente un challenge de plus en plus relevé.

Sorti en 2005, Donjon Mystère a eu droit à son pendant sur Nintendo DS. La licence a eu son petit succès, avec plusieurs épisodes et même un court-métrage dédié. Big N l'a même ravivé dernièrement sur la Switch avec le remake de ce premier opus. Le Nintendo Switch Online vous donnera donc l'occasion de (re)découvrir une formule à part dans la grande franchise Pokemon. Qui plus est, avec le charme des sprites en pixel de l'époque, un plaisir non-négligeable. Alors retenez la date, ce nouveau jeu gratuit arrive le 9 août 2024.