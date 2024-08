Le Nintendo Switch Online accueille un nouveau jeu gratuit dans son catalogue GBA. Un titre très apprécié issu d'une licence archi culte. Et non, ce n'est ni Zelda, ni Mario cette fois.

Avis aux abonnés du Nintendo Switch Online ayant les fameux packs additionnels, un nouveau jeu gratuit vient de débarquer dans le catalogue ô combien chargé déjà disponible. Il s’agit donc encore une fois d’un jeu rétro, et cette fois-ci de l’ère Game Boy Advance. Cerise sur le gâteau, c’est même issu d’une énorme franchise exclusive à Big N et hautement appréciée en plus de cela.

Une licence ultra culte dans le catalogue du Nintendo Switch Online

Si vous êtes déjà abonnés au Nintendo Switch Online et à ses packs additionnels, vous avez l'habitude de la manœuvre. Régulièrement, de nouveau jeu viennent s'empiler sur tout ce qui est déjà disponible et ce, sans aucun frais supplémentaire. On ne compte plus les jeux Metroid et Mario qui ont suffisamment de représentant offerts comme ça. Cette fois, c’est Pokemon qui arrive dans le catalogue GBA du Nintendo Switch Online avec un titre très apprécié, Pokémon Donjon Mystère : Équipe de secours rouge. Dans ce donjon crawler, vous incarnerez directement les Pokémon grâce à un petit tour de passe-passe scénaristique. En quête de vos souvenirs, vous devrez, accompagné de plusieurs autres Pokémon, parcourir des donjons afin de retrouver la mémoire. Au passage, vous en profiterez pour sauver bon nombre de camarades ayant eux aussi de gros soucis. Le monde Pokémon est en danger, et c’est à vous de le sauver.

Il ne paie pas de mine comme ça, mais cet épisode Pokemon Donjon Mystère propose plus d'une dizaine d'heure de jeu. À l’époque, il a reçu un accueil plutôt positif de la part de la presse, mais aussi des joueurs. La licence complète a d’ailleurs eu plusieurs épisodes, tous globalement bien accueillis et appréciés. Malheureusement, ça fait un moment que Pokémon Donjon Mystère a disparu de la circulation. En attendant son retour, pourquoi ne pas profiter du Nintendo Switch Online et de son pack additionnel pour mettre la main sur l’un de ses plus anciens épisodes ?