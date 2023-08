Comme ses rivaux avec le PS Plus et le Xbox Game Pass, Nintendo propose aussi son service d'abonnement qui permet de profiter d'un large catalogue de jeux. Mais contrairement à ses concurrents, le Nintendo Switch Online mise sur la nostalgie et donc sur des titres rétro, souvent cultes. Big N ajoute régulièrement de nouveaux jeux pour continuer à régaler ses abonnés. Dans quelques jours, une partie des abonnés va justement pouvoir s'éclater sur un titre mythique de la Nintendo 64.

Un jeu immanquable de la N64 arrive dans le Nintendo Switch Online

Dès le 30 août prochain, les amateurs de sports extrêmes vont pouvoir (re)découvrir Excitebike 64, un jeu de motocross sorti en 2000 sur Nintendo 64. Il sera en revanche jouable gratuitement que pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Le titre avait été très bien reçu par la critique à sa sortie, comme en témoignent ses notes sur Metacritic (88 de la presse, 8,2 de la part des joueurs). Excitebike 64 propose trois modes de jeu : un mode saison dans lequel il faut enchaîner les courses à sensation, un mode exhibition jouable jusqu'à quatre en multijoueur et un contre-la-montre. Il y a même un éditeur de circuit qui permet de s'amuser sur ses propres créations. En tout cas, l'annonce de Nintendo fait déjà son petit effet auprès des joueurs Nintendo Switch les plus nostalgiques, ravis de retrouver ce titre culte d'une console qui l'est tout autant.

Et Mario Party 3 dans tout ça ?

Excitebike 64 devrait donc occuper les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel pendant un long moment. Malgré cette bonne nouvelle, on attend toujours des nouvelles de Mario Party 3 et 1080° Snowboarding, dont l'arrivée dans le catalogue du service est toujours prévue cette année. Nintendo avait annoncé la sortie de ces deux titres en 2023 il y a bientôt un an, alors l'attente commence à être un peu longue. En attendant, rappelons que les abonnés au service, même ceux qui ne disposent pas du Pack additionnel, peuvent jouer gratuitement à Puyo Puyo Tetris 2, Golf With your Friends et Don't Starve Together jusqu'au 31 août prochain.