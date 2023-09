PlayStation et Xbox proposent tous les deux un service d'abonnement qui permet de profiter d'un large catalogue de jeux, allant de AAA récents à des titres rétros. Malheureusement pour les joueurs, le Xbox Game Pass a augmenté de prix il y a quelques semaines et il sera imité par le PS Plus dès septembre, dont l'abonnement annuel va devenir bien plus cher, quelle que soit la formule. De son côté, Nintendo continue de miser sur la nostalgie pour que les joueurs craquent pour son Nintendo Switch Online, sans changer ses tarifs. C'est tant mieux, puisque ses abonnés vont pouvoir profiter d'un nouveau jeu gratuit disponible dès maintenant.

Un jeu très apprécié de la N64 arrive dans le Nintendo Switch Online

Les fans de la N64 sont certainement nombreux à posséder la Nintendo Switch, et une bonne partie s'est certainement laissée tenter par l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel pour les jeux de la console disponibles grâce au service. Depuis ce 30 août, il y en a un de plus dans le catalogue et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'Excitebike 64, le jeu de motocross qui avait fait fort impression lors de sa sortie au début des années 2000. Si vous ne le connaissez pas, sachez qu'il vaut vraiment le détour, comme le prouvent ses très bonnes notes sur Metacritic (88 de la presse, 8,2 de la part des joueurs).

Même s'il a plus de 20 ans, Excitebike 64 promet des sensations fortes, mais aussi une durée de vie vraiment généreuse grâce à ses trois modes de jeu : un mode saison dans lequel il faut enchaîner les courses, un mode exhibition jouable à quatre en multijoueur (en local et en ligne) et un contre-la-montre incontournable pour les titres du genre. Le soft propose un total de six pilotes et plus de 20 circuits couverts et en extérieur. La bande-annonce très intense partagée par Nintendo sur sa chaîne YouTube vous aidera à vous faire une idée de ce qu'Excitebike 64 a dans le ventre.

Les abonnés au service de Nintendo sont gâtés cet été

En plus de ce titre phare de la Nintendo 64, le Nintendo Switch Online a aussi accueilli d'autres jeux cultes plus tôt dans le mois. Les célèbres Pokémon Trading Card Game et Pokemon Stadium 2 ont intégré le catalogue juste après la diffusion du Pokémon Presents. Entre les jeux Mario, Zelda et Pokemon, le Nintendo Switch Online + Pack additionnel permet donc de se (re)plonger dans plusieurs titres issus de franchises cultes. Espérons que les nouveautés de septembre seront aussi de grande qualité avec, pourquoi pas, l'arrivée tant attendue de Mario Party 3 qui se fait désirer depuis l'an dernier.