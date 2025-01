Pour dégager plus de revenus, les trois constructeurs du marché vidéoludique ont chacun mis en place leur service en faisant notamment payer l'accès au multijoueur. Le PS Plus chez PlayStation, le Xbox Game Pass chez Microsoft et le Nintendo Switch Online chez Big N. D'après la société japonaise, le NSO compte plus de 34 millions d'abonnés au 30 septembre 2024. Ca peut sembler peu vis-à-vis des 146,04 millions de consoles vendues, mais c'est finalement similaire au nombre de souscripteurs chez la concurrence.

Le jeu gratuit du Nintendo Switch Online du 15/01 au 21/01/25

Les membres du Nintendo Switch Online ont le droit à différents avantages dont des jeux gratuits rétro par exemple. Des titres Gameboy, NES et Super NES, voire N64 et Megadrive en fonction de l'abonnement choisi. Mais souvent, le service permet aussi aux abonnés de tester d'autres jeux plus récents « gratuitement ». En revanche, à l'inverse des softs rétro offerts, il n'est jamais possible de garder les productions mises à disposition dans le programme « Jeux à l'essai » du NSO.

Après avoir offert un accès à Curse to Golf, Minecraft Dungeons ou A Little to the Left ces dernières semaines, les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent essayer dès maintenant Iconoclasts. Un très bon jeu apprécié de la presse et des joueurs qui est donc gratuit pour une période limitée. Il s'agit d'un titre indépendant d'action-aventure, teinté de plateforme, développé par Joakim Sandberg.

« Le jeu de Joakim Sandberg est plaisant à prendre en mains, remarquablement conçu, plein d'idées qui fonctionnent en matière de plate-forme, d'action et de casse-tête en 2D » résumait Plume dans son test. Une conclusion positive qui est alignée avec le score Metacritic de 83/100. Ce nouveau jeu « gratuit » du programme Jeux à l'essai est disponible pour tous les abonnés Nintendo Switch Online du 15 au 21 janvier 2025. Et au cas où vous doutez, ce n'est pas qu'une simple démo, mais bien la version complète du soft. En étant rapide, il est donc peut-être possible d'arriver au bout de l'aventure sans débourser davantage d'argent que le prix de votre abonnement Standard ou NSO + Pack Additionnel. Faites vite !

