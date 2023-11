Les abonnés au Nintendo Switch Online vont pouvoir célébrer la période des fêtes comme il se doit grâce à ces supers cadeaux. On vous invite à les récupérer le plus vite possible !

Ça y est, dans quelques jours, nous serons le 1er décembre, et vous savez ce que ça veut dire : c'est la période des fêtes de Noël. Du coup, les éditeurs et studios de développement ne vont pas se gêner pour rincer les joueurs avec des cadeaux en tout genre. C'est le cas de Big N qui, comme chaque année, réserve bien des surprises aux joueurs Nintendo Switch.

De beaux cadeaux pour les abonnés au Nintendo Switch Online

Depuis hier, de nouvelles icônes peuvent être récupérées, mais uniquement par les abonnés au Nintendo Switch Online. Pour rappel, elles servent à créer des avatars exclusifs pour changer votre image de profil. On en retrouve quatre à l'effigie de personnages issus des licences cultes de l'éditeur nippon : Mario, Link, Inkling et Pikmin. Comme vous allez pouvoir le constater, ils sont aux couleurs de Noël, ce qui a de quoi réchauffer le cœur et donner envie d'aller décorer le sapin. En outre, on relève également des icônes avec un bonhomme de neige ou un œuf de Yoshi.

Tout ça, c'est bien beau, mais ce n'est pas tout à fait gratuit. En effet, pour les obtenir, il faut dépenser des points MyNintendo. D'une manière générale, les avatars coûtent 10 points Platine, et les cadres ainsi que les arrière-plans, 5 points Platine. Cette première vague pour les possesseurs du Nintendo Switch Online restera jusqu'au 25 décembre prochain, avant de disparaître. Vous avez donc le temps, mais dans le doute, on vous invite à ne pas traîner. Nous vous tiendrons au courant lorsque la deuxième vague arrivera.

La première vague d'icônes de Noël

Forcément, quand on voit ces belles surprises concoctées par la firme, on n'a pas envie de passer à côté. Néanmoins, les points Platine, ça ne s'obtient pas en un claquement de doigt. Bon, ce n'est pas non plus insurmontable. Il existe des solutions simples et efficaces pour en récupérer. On pense notamment à l'association d'un ID Nintendo Network ou Google à votre compte, ou la souscription à la newsletter. Toutefois, l'éditeur japonais propose aussi aux abonnés Nintendo Switch Online d'essayer d'autres méthodes son site officiel :