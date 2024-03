Le mois de mars est particulièrement important pour Nintendo, et pour célébrer cela avec les joueurs, l'entreprise nippone fait un pas en avant en proposant une très belle opportunité de tester gratuitement de nombreux jeux.

Nintendo a lancé une initiative pour célébrer une date spéciale en mars. Car au cas où vous l'auriez peut-être oublié, le 10 mars, c'est le Mario Day (MAR10). Une journée quelque peu sacrée qui permet au géant japonais de faire des annonces sur le plus célèbre des plombiers moustachus. Pour les fans, c'est aussi une occasion de célébrer, en organisant parfois de belles manifestations de leur côté. Bref, Big N veut fêter ça et décide de le faire en grand avec le Nintendo Switch Online.

Un bel accès au Nintendo Switch Online

Ainsi, Nintendo offre à tous les joueurs un nouvel essai gratuit du Nintendo Switch Online pour une durée limitée. Cet essai gratuit de 14 jours permet aux amateurs de Nintendo d'accéder à des jeux classiques et de profiter du multijoueur en ligne. Plus de 100 jeux au total.

Pour bénéficier de cette offre, les utilisateurs de la Switch peuvent récupérer leur code sur la page MyNintendo jusqu'au 17 mars et doivent le saisir sur le Nintendo eShop avant le 20 mars. Cette période d'essai représente une excellente occasion pour découvrir ou redécouvrir une vaste bibliothèque de titres NES, SNES et Game Boy, ainsi que de participer à des jeux multijoueurs en ligne sur des titres populaires.

Notons que l'offre ne comprend pas le Pack d'extension, qui donne accès aux titres Nintendo 64, mais elle reste une proposition attrayante pour les fans souhaitant plonger dans les classiques de la marque ou ceux qui cherchent à jouer en ligne avec des amis. Les titres récents ajoutés au service, comme les jeux emblématiques de la série Golden Sun, montrent que Nintendo a de grands projets pour 2024, rendant l'abonnement encore plus tentant, surtout pour les fans de JRPG.

Rendez-vous sur la page MyNintendo et utilisez le bouton de demande pour obtenir le code. Saisissez ce code dans le Nintendo eShop sur votre Switch ou sur bureau avant la fin de la période de validité.

Quant aux annonces spéciales, gardez un œil sur le 10 mars, jour où l'on attend de grandes nouvelles concernant Super Mario, notamment des informations potentielles sur des titres très attendus comme Luigi's Mansion 2 HD et Paper Mario: The Thousand-Year Door. De plus, avec la sortie imminente de Princess Peach: Showtime le 22 mars, les fans de Mario ont beaucoup à attendre cette année.