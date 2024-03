Vous le savez, le Nintendo Switch Online a une belle bibliothèque remplie de jeux qu'on peut qualifier de cultes. Par exemple, elle a récemment accueilli des titres comme Mario Golf et Mario Tennis ou encore Dr Mario. Bon, on a seulement pris des exemples qui tournent autour du célèbre plombier, mais vous avez saisi l'idée. Bien sûr, le service de Big N ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Ainsi, il a aujourd'hui bénéficié d'un nouvel ajout dans ses rangs, et là, ça ne plaisante pas. On parle d'une franchise tout simplement légendaire.

Un classique de l'époque débarque dans le Nintendo Switch Online

Alors, qui est notre invité du jour ? Eh bien, c'est nul autre que F-Zero Maximum Velocity, dont on a déjà parlé il y a peu. Cet opus ne vous dit peut-être rien, mais la licence, elle, est culte. C'est un véritable classique de la Game Boy Advance, qui est maintenant disponible dans le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel. Si on ajoute à cela F-Zero 99, on constate que la saga s'ouvre de plus en plus à un nouveau public. Certes, ça ne se fait pas via un nouveau jeu flambant neuf, mais c'est déjà ça de gagné. Qui sait, en fonction de leur succès, ça pourrait inciter la firme à mettre sur pied une suite, après plus de 20 ans d'attente.

Pour en revenir à F-Zero Maximum Velocity, il pose son cadre 25 ans après les événements du premier opus. Il met en scène une nouvelle génération de pilotes qui va devoir faire ses preuves. A vous de prouver à la galaxie que vous êtes le meilleur à la course à bord de vos différents vaisseaux. Ce ne sera pas une tâche aisée, mais sinon, est-ce qu'on mériterait vraiment le titre d'« Elite » ? En tout cas, si vous n'êtes pas familier avec la franchise, vous pouvez foncer les yeux fermés, c'est un véritable régal.

Comme vous avez pu le constater, il faut être abonné au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel pour y avoir accès. Si c'est votre cas, vous pouvez y avoir accès « gratuitement » (l'abonnement est tout de même payé, donc on met des guillemets). Mais un tel ajout dans le catalogue, ça peut en convaincre plus d'un de sauter le pas. En particulier du côté des plus nostalgiques d'entre nous. Eh oui, F-Zero Maximum Velocity date de 2001. On ne dirait pas, mais ça commence à faire longtemps qu'il est sorti. Bref, tout ça pour dire que c'est une belle expérience à ne pas louper.

Quid de F-Zero 99 ?

Et du côté de F-Zero 99 alors ? Clap de fin ? Fini les mises à jour ? Bien sûr que non, mais avant, une piqûre de rappel s'impose. Il s'agit du jeu original sorti en 1990, mais possédant une nouvelle mouture, à savoir celle d'un battle royale où 99 joueurs peuvent s'affronter en ligne. Il est assez apprécié par les membres de la communauté, et Nintendo en prend donc bien soin. Quoi qu'il en soit, il s'est offert un nouveau patch qui est notamment venu ajouter un Grand Prix inédit ou encore une aide à la conduite, le « Steer Assist », en mode Entraînement. C'est plutôt intéressant, et on vous conseille d'y jeter un œil à l'occasion.