De temps à autre, le Nintendo Switch Online est une bonne occasion de découvrir des jeux sans débourser un seul centime, au même titre que Steam ou GOG. Cette fois, il s'agit d'une démo qui permet de se faire un avis avant de faire chauffer votre carte bancaire. C'est toujours bon à prendre.

Une super démo sur le Nintendo Switch Online

Les amateurs de mystères non résolus et d'intrigues psychologiques ont de quoi se réjouir avec la sortie du chapitre 2 de la démo gratuite d'Emio – L'Homme au sourire. Ce jeu, qui s'inscrit dans la lignée des grands classiques du genre comme Famicom Detective Club, vous plonge dans une histoire sombre. Pleine de rebondissements, où chaque détail compte.

L'histoire débute il y a 18 ans, avec une série de meurtres restés non élucidés. Des crimes qui ont laissé la communauté locale dans la terreur et l'incompréhension. Aujourd'hui, ces événements refont surface alors que de nouvelles preuves apparaissent. Entraînant le protagoniste dans un voyage troublant à travers les ombres du passé.

Les rumeurs courent parmi les collégiens, ajoutant une dimension intrigante à l'enquête. Qui est cet homme au sourire énigmatique dont ils parlent tous ? Le chapitre 2 de la démo d'Emio – L'Homme au sourire promet de plonger encore plus profondément dans le mystère. Alors que le premier chapitre posait les bases de l'histoire, introduisant les personnages principaux et les éléments clés de l'enquête, ce second volet intensifie l'intrigue. De nouveaux indices apparaissent, de vieilles blessures se rouvrent, et la tension monte à mesure que le joueur se rapproche de la vérité. Bref, un belle découverte sur le Nintendo Switch Online.

L'attrait d'Emio – L'Homme au sourire réside non seulement dans son intrigue, mais visiblement aussi dans la manière dont elle est racontée. Les développeurs ont réussi à créer une atmosphère oppressante et mystérieuse. Et c'est tout ce que l'on demande. Le jeu sortira le 29 aout 2024 sur Nintendo Switch.