Que ce soit sur Steam, sur GOG ou encore sur le Nintendo Switch Online, il est souvent possible de profiter gratuitement de jeux via des essais gratuits. Parfait pour passer l'été sans avoir à débourser un seul centime. C'est le cas cette fois-ci chez Nintendo. Avec un jeu d'une licence très célèbre qui mérite d'être un peu plus connu. Voilà ce que l'on sait à ce sujet.

Un jeu à essayer gratuitement sur le Nintendo Switch Online

Nintendo offre une opportunité spéciale aux abonnés Nintendo Switch Online : le jeu Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope est jouable gratuitement du 8 au 14 juillet 2024. Les utilisateurs peuvent télécharger et essayer ce titre d'aventure tactique pendant une semaine entière sans frais supplémentaires.

Dans Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope, Mario, Luigi, la princesse Peach, Lapin Peach, Lapin Luigi et d'autres personnages s'associent pour une mission galactique. Le but est de vaincre une entité malveillante et de sauver les Sparks, des compagnons dotés de pouvoirs spéciaux. Les joueurs exploreront différentes planètes, résoudront des mystères et participeront à des quêtes passionnantes tout au long de leur voyage.

La fine équipe

Dans Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope, les joueurs peuvent former une équipe de trois héros choisis parmi neuf personnages disponibles. Chacun avec des compétences uniques. Le jeu propose des combats tactiques au tour par tour. Où les joueurs affrontent de nouveaux boss et des ennemis familiers à travers différentes planètes de la galaxie.

Les joueurs doivent utiliser les capacités spéciales de leurs héros. Tels que des attaques combinées et des mouvements stratégiques comme se cacher derrière des abris et sauter en équipe. En sauvant les mystérieux Sparks, les joueurs obtiennent des pouvoirs spéciaux qui les aident dans leurs combats, ajoutant une couche supplémentaire de stratégie et de variété au gameplay. Le jeu combine exploration, résolution de mystères et combats dynamiques, offrant ainsi une expérience riche et engageante.

Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope a été initialement publié le 20 octobre 2022. Depuis sa sortie, il a été apprécié pour son gameplay tactique, son humour et ses personnages attachants.

Source : Nintendo Switch Online