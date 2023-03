A l’instar de ses concurrents, la Nintendo Switch propose elle aussi son service de jeux en ligne. Plus abordable mais un peu moins fourni que ses rivaux, il permet entre autres d’accéder à un catalogue de titres rétro allant de la NES à la GameBoy. Si vous souhaitez découvrir tous ses avantages et accéder aux licences les plus emblématiques de la marque, c’est le moment ou jamais. Big N propose un nouvel essai gratuit au Nintendo Switch Online.

Un essai gratuit de 7 jours au Nintendo Switch Online

Le Nintendo Switch Online permet tous les mois, sauf entorse à règle, de tester gratuitement un nouveau titre dans le cadre du programme « Jeu à l’essai ». En mars, c’était FIFA 23 et l’ensemble de ses fonctionnalités qui se sont laissés approcher par les abonnés. Conscient de l’engouement autour de cette production, Big avait en parallèle lancé une offre d’essai gratuit de 7 jours à son service en ligne. A peine a-t-elle pris fin que l’éditeur japonais remet le couvert. Jusqu’au 03 avril 2023, à 1h00 du matin, heure française pour en profiter.

Ce nouvel essai gratuit au Nintendo Switch Online étant similaire en tout point au précédent, les conditions restent les mêmes. Tout ceux qui n'ont pas d'abonnement actif peuvent en bénéficier, même s'ils sont déjà profité d’une telle offre par le passé. Pendant sept jours, vous pourrez alors découvrir l’ensemble des avantages du service. Cela inclut le jeu en ligne, les sauvegardes sur le Cloud, les promos exclusives, mais aussi l’accès au catalogue de titres rétros. Les abonnés peuvent en effet profiter d’une flopée de classiques issus de la NES, Super NES et la GameBoy.

Pour profiter de l’essai gratuit Nintendo Switch Online rien de plus simple. Vous devez au préalable vous rendre sur la page dédiée, permettant d’obtenir un code à usage unique. Cliquez sur le bouton « échanger » et votre précieux s’affichera. A partir de là, deux options s’offrent à vous. Aller directement sur l’e-Shop depuis votre Nintendo Switch, puis sélectionner l’onglet « Nintendo Switch Online » afin de rentrer le code en question. L’autre option, c’est tout simplement d'aller sur cette seconde page, de copier-coller le code et le tour est joué.

Pendant sept jours, vous aurez alors accès à toutes les fonctionnalités, sauf l’achat de manettes classiques. Pour le reste, vous pourrez jouer en ligne, chatter vocalement via l'application pour smartphone et utiliser le cloud des données de sauvegarde. Le plus intéressant restera évidemment le catalogue de jeux NES, Super NES et Game Boy. On rappelle néanmoins qu’un seul code d’essai gratuit ne peut être utilisé par compte, assurez-vous donc de l’utiliser à bon escient.