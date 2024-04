Les papas de Mario et Zelda permettent aux joueuses et aux joueurs Nintendo Switch de découvrir un nouveau gratuitement tous les mois, à quelques exceptions près, grâce à leur abonnement. Il vous reste encore quelques jours pour tester celui d’avril 2024.

Tous les mois, ou presque, Nintendo propose à ses abonnés de découvrir un nouveau titre via le programme « Jeux à l'essai ». Une initiative qui a généralement pour but de faire découvrir des titres méconnus du grand public, ou certains qui auraient besoin d’un petit coup de pouce. Big N alterne donc entre productions indépendantes et exclusivités maison, voire des titres plus importants comme ce fut le cas avec EA FC 24. De temps à autre, la firme nippone profite d’une sortie imminente pour permettre aux membres du Nintendo Switch Online de découvrir une licence avant le jour J. Ce sera le cas ce mois-ci.

Nouveau jeu à l'essai avec le Nintendo Switch Online

Le jeu « gratuit » d’avril 2024 est maintenant disponible pour les abonnés. Big N préfère généralement mettre en avant des productions méconnues du grand public, surtout quand leur prochain épisode s’apprête à arriver. C’est encore le cas ce mois-ci. L’éditeur japonais propose en effet aux abonnés du Nintendo Switch Online de découvrir le dernier volet en date d’une licence particulièrement appréciée au Japon. Amoureux de JRPG et membres du service, vous pouvez tester dès maintenant Eiyuden Chronicle Rising. Comme toujours, vous aurez accès à l’intégralité de son contenu, et ce sans aucune restriction, jusqu’au jeudi 18 avril 2024.

Sorte de préquelle à Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes, qui sortira le 23 avril sur la Nintendo Switch et ses concurrentes, Rising est un action RPG en 2D pur jus. Vous y incarnez plusieurs héros qui tenteront de gagner leur croûte dans un monde des plus hostiles alors qu’ils tentent de percer à jour les secrets cachés sous leur petit village. Un particulièrement apprécié des fans du genre grâce à sa direction artistique chatoyante, son gameplay dynamique et nerveux pile comme il faut, ses mécaniques de reconstruction de ville et son univers enchanteur et son histoire qui parvient à tenir en haleine les joueurs. Un immanquable si vous voulez faire l’épisode à venir, puisque vous retrouverez même des personnages de Hundred Heroes.

Pour le télécharger gratuitement via le Nintendo Switch Online, il suffit de se rendre sur la page officielle du jeu, que ce soit directement via le site du constructeur que depuis votre console. À partir de là, un bouton vous invitera à « Télécharger le jeu à l’essai », et le tour est joué. Sachez d’ailleurs que si cet essai gratuit du Nintendo Switch Online vous a convaincu, Eiyuden Chronicle Rising est actuellement en promo. Le jeu est affiché à 4,49 €, soit une jolie remise de 70%. Le prochain épisode s’annonce quant à lui plus dantesque que jamais avec plus de 100 personnages jouables au compteur.