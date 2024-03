Le Nintendo Switch Online a encore de beaux jours devant lui. Les grands patrons du constructeur l’ont amplement fait comprendre : le service perdura une fois la successeure de la Switch arrivée. Il sera sans doute amené à évoluer, avec on l’espère l’arrivée de nouvelles consoles dans le catalogue des classiques, mais en attendant Big N continue sa routine. Petite surprise du dimanche, les abonnés pourront découvrir trois nouveaux classiques dans quelques jours.

Trois nouveaux jeux « gratuits » dans le Nintendo Switch Online

Le 10 mars, c’est la journée de Mario et de personne d’autre. Le plombier fait les gros titres ce dimanche avec l’annonce inattendue du second film d’animation, toujours en collaboration avec Illumination. Le rendez-vous est donné en avril 2026, mais les joueuses et les joueurs auront de quoi s’occuper d’ici là. À commencer par les aventures de notre Princesse Peach le 22 mars, suivies de Paper Mario : La Porte Millénaire le 23 mai, puis de Luigi’s Mansion 2 HD le 27 juin 2024 sur Nintendo Switch. Et pour les plus nostalgiques, Big N avait une dernière surprise sous le coude.

Lors de la courte présentation consacrée à ce MAR10, l’éditeur japonais a en effet confirmé l’arrivée de trois grands classiques dans le catalogue du Nintendo Switch Online. Le tetris-like Dr Mario et les sportifs Mario Golf et Mario Tennis seront disponibles gratuitement dès le 12 mars 2024 pour l’ensemble des abonnés au service. Attention toutefois, ils n'arriveront que dans leurs versions GameBoy. Si vous avez besoin qu’on vous rafraîchisse la mémoire, ou que ces trois ajouts seront une découverte, voici un petit récap :

Présentation des trois ajouts au catalogue