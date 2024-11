C’est officiel : Donkey Kong Land rejoint le catalogue rétro de Nintendo Switch Online. Ce classique de la Game Boy, sorti en 1995, est désormais disponible via l’application Game Boy du service. Développé par Rare, ce jeu culte reprend l’univers de Donkey Kong Country tout en proposant une aventure totalement inédite.

Un classique de la Game Boy arrive sur le Nintendo Switch Online

Contrairement à ce que certains pourraient penser, Donkey Kong Land n’est pas un portage pur de Donkey Kong Country sur GB. Le jeu propose une toute nouvelle aventure avec des niveaux originaux, spécialement conçus pour la Game Boy. Le style graphique, inspiré de la version Super Nintendo, était bluffant pour une console 8 bits.

Côté scénario, le jeu ne manque pas d’humour. Cranky Kong accuse Donkey et Diddy de ne devoir le succès de Donkey Kong Country qu’aux graphismes impressionnants. Pour prouver qu’un jeu peut être amusant même sur une console moins puissante, les deux héros se lancent dans une nouvelle quête après avoir volontairement laissé King K. Rool voler leurs bananes.

Un ajout bienvenu pour les fans de rétro-gaming

Avec l’arrivée de Donkey Kong Land, Nintendo Switch Online compte désormais 30 jeux Game Boy et Game Boy Color dans son catalogue occidental. Au Japon, deux titres supplémentaires sont également disponibles, comme The Frog for Whom the Bell Tolls. Ces jeux viennent enrichir une offre déjà bien garnie, qui inclut aussi des classiques NES et SNES.

Pour les abonnés ayant opté pour le pack d’extension, d’autres consoles sont également accessibles, comme la Nintendo 64, la Mega Drive/Genesis et la Game Boy Advance. Cela permet de revisiter des dizaines de jeux emblématiques dans les meilleures conditions possibles.

L’abonnement standard commence à 3,99 € par mois, avec des options à 7,99 € pour trois mois et 19,99 € pour un an. Ces prix incluent l’accès aux bibliothèques NES, SNES, Game Boy et Game Boy Color, ainsi que d’autres fonctionnalités modernes comme le multijoueur en ligne.

Source : Nintendo Switch Online