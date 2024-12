Comme on dit, jamais deux sans trois, et c'est justement ce qui se passe ici avec le Nintendo Switch Online. En attendant l'arrivée de Tetris le 12 décembre prochain, le service d'abonnement ajoute la dernière pièce d'un joli retour initié il y a maintenant deux semaines, disponible sans surcoût pour les abonnés à la formule de base tarifée à 19,99 euros par an.

Une série cultissime désormais complète sur le Nintendo Switch Online

Le Nintendo Switch Online a de la suite dans les idées concernant les derniers ajouts à son catalogue. Après les ajouts de Donkey Kong Land, puis Donkey Kong Land 2 la semaine dernière, voici donc venir « gratuitement » Donkey Kong 3, désormais disponible dans la formule de base de l'offre d'abonnement de Big N. Sorti en 1997 et développé par le légendaire studio Rare, celui-ci rejoint ainsi enfin la bibliothèque des jeux Game Boy proposés par le service.

Dans cet ultime opus de la série Donkey Kong Land, on retrouve encore ces bons vieux Dixie et Kiddy Kong, àa la recherche du fameux Monde Perdu. Leur quête les emmènera dans 36 mondes riches en action et en aventure. Ils ne sont toutefois pas seuls dans ces épreuves, et peuvent compter sur leurs amis animaux comme une araignée, un éléphant ou un perroquet. Cela ne sera pas de trop pour qu'ils y arrivent en premier, d'autres chercheurs de trésors essayant de les coiffer au poteau. Voilà donc ce qui vous attend pour compléter la collection Donkey Kong Land sur le Nintendo Switch Online.

Qui dit Game Boy dit naturellement un jeu délicieusement rétro, sans couleur, mais le filtre vert iconique de la vénérable console portable. À noter que ce troisième opus désormais disponible sur le Nintendo Switch Online a le mérite de proposer un système de sauvegarde avec trois fichiers à disposition. Si la nostalgie vous prend et que vous êtes abonné à la formule standard du Nintendo Switch Online, voilà donc de quoi bien vous occuper avec cette série culte de la Game Boy, en attendant une certaine Nintendo Switch 2, qui refait grandement parler d'elles depuis quelques jours.

Source : Nintendo sur YouTube