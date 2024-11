L'annonce de la Nintendo Switch 2 semble plus proche que jamais selon les dernières rumeurs. Mais tant que Big N n'officialise pas la chose, ça reste un bruit de couloir à prendre avec de grosses pincettes. Tout l'inverse de cette nouveauté fraîchement révélée par le constructeur. Si vous avez un abonnement au NSO, vous allez pouvoir télécharger « gratuitement » un nouveau titre, qui est directement à celui offert aux abonnés pas plus tard que la semaine dernière.

Une licence cultissime de retour dans le Nintendo Switch Online

Quand vous êtes abonnés au Nintendo Switch Online, avec la formule basique à 19,99€ pour 12 mois, vous pouvez jouer en ligne avec vos amis ou des inconnus du monde entier, sécuriser vos sauvegardes de jeu dans le cloud voire bénéficier de fonctionnalités via l'application mobile ou d'offres exclusives. Mais il est également possible de récupérer des jeux NES, Super NES et Game Boy sans surcoût. Des jeux disponibles à partir du moment où votre abonnement au Nintendo Switch Online n'est pas expiré.

La semaine dernière, le Nintendo Switch Online a ainsi ajouté Donkey Kong Land à la bibliothèque Game Boy. Si vous ne l'avez pas encore terminé, c'est l'heure d'accélérer la cadence étant donné que sa suite est désormais disponible dans le NSO. « Diddy Kong, Dixie Kong, on compte sur vous pour tirer Donkey Kong des griffes du Kapitaine K. Rool ! Le classique Game Boy Donkey Kong Land 2 est maintenant disponible pour les abonnés Nintendo Switch Online ! » annonce le constructeur sur son compte X.

Dans cette suite, qui n'est toujours pas en couleur évidemment, Donkey Kong a été capturé par King K. Rool qui exige une rançon de bananes. Un scénario inenvisageable pour Diddy et Dixie Kong qui vont se retrouver pour aller aider leur fidèle compagnon. « Lancez-vous dans l'aventure avec Diddy ou Dixie, et faites appel à vos amis animaux, tels que Rambi le rhinocéros, Enguarde l'espadon, Squitter l'araignée et Squawks le perroquet, afin de délivrer Donkey Kong ! ». Donkey Kong Land 2 est accessible pour les abonnés à l'abonnement classique Nintendo Switch Online, mais aussi via le palier avec le Pack Additionnel.

Source : Nintendo France.