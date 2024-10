Le Nintendo Switch Online a encore de beaux jours devant lui. Les grands patrons l’ont confirmé à plusieurs reprises, le service perdura une fois que la prochaine console sera lancée. Il sera sans doute amené à évoluer, preuve en est avec le jeu inédit actuellement entre les mains de plusieurs joueurs. Ce qu’ils espèrent en revanche, c'est une offre plus étendue avec l’arrivée d’autres anciennes machines. D’ici là, Big N continue sa routine en déployant un nouveau classique dans son catalogue.

Un grand classique rejoint le Nintendo Switch Online

Le Nintendo Switch Online + Pack additionnel continue de faire valoir ses atouts. La formule d’abonnement la plus élevée donne en effet accès à une poignée d’avantages exclusifs parmi lesquels l’accès aux catalogues grandissants de la N64, Sega Mega Drive ou encore de la Game Boy Advance. Golden Sun ou encore sont autant de titres qui peuvent être joués sans frais supplémentaires pour les abonnés. Dès aujourd’hui, le catalogue de la Nintendo 64 s’agrandit avec un nouveau grand classique longtemps attendu. Ça y est, Banjo-Tooie est enfin disponible pour les abonnés. Ce titre absolument culte sorti en 2000 sur la console emblématique de Nintendo fait partie de ces jeux avec un énorme capital sympathie auprès des joueurs.

Cette suite vous remet donc dans la peau de l’ours et de l'oiseau qui vont à nouveau devoir vaincre Gruntilda alors que ses sœurs ont trouvé un moyen de la ramener à la vie. Une aventure aussi dangereuse que déjantée avec d’excellents puzzles et mini-jeux qui ont marqué toute une génération. Ce grand jeu de Rare est à redécouvrir dès maintenant, à condition évidemment d’avoir souscrit à l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel, facturé 39,99€ à l’année. Pour mémoire, l’offre comporte tous les avantages de la formule classique avec quelques ajouts exclusifs. En plus des trois consoles rétro supplémentaires, les abonnés peuvent également profiter d’accès aux contenus téléchargeables de titres Switch appréciés. On pense notamment à Mario Kart 8 Deluxe – Pass circuits additionnels directement inclus ou encore le DLC d’Animal Crossing.

