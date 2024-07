De la même manière que le PS Plus ou le Xbox Game Pass, le Nintendo Switch Online est un abonnement qui donne accès à différents services. Et l'un des plus importants est le fait de pouvoir jouer en ligne avec ses amis ou de parfaits inconnus. En plus, les abonnés peuvent également sécuriser leurs sauvegardes dans le cloud, et en fonction de l'offre souscrite, obtenir régulièrement des jeux qui ont fait les belles heures de Big N voire de SEGA. Voici le programme de la semaine 27.

Plein de jeux gratuits pour le Nintendo Switch Online (S27)

Les nouveaux jeux gratuits Nintendo Switch Online ont été mis en ligne et à l'image du mois dernier, le constructeur ne fait pas semblant. Après avoir offert cinq titres Game Boy, sept softs NES font leur apparition sur le service. Et tous les possesseurs de l'abonnement NSO basique, c'est-à-dire sans le Pack Additionnel, peuvent les télécharger dès maintenant. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau dans le lot ? Du Donkey Kong, du sport, de la course dans le triangle des Bermudes et plus. Voici tous les jeux Nintendo Switch Online NES du 4 juillet 2024 :

Cobra Triangle : offrez-vous une balade dans le Triangle des Bermudes à bord d'un bateau offshore dans ce jeu de course et de combat de véhicules. Vous devrez surmonter de nombreux dangers comme des bombes à retardement ou encore des tourbillons. Pour sortir indemne au plus vite, il faut collectionner des objets pour améliorer votre vitesse et puissance de feu

Donkey Kong Jr. Math : vous connaissez Donkey Kong Jr développé et édité par Nintendo en 1982 ? Donkey Kong Jr. Math reprend le concept général, mais en y injectant une dimension mathématique. Oui, en plus de passer de plateforme en plateforme, et de liane en liane, le but est de collecter des chiffres pour résoudre un problème. Préparez-vous à devoir refaire des additions, soustractions, multiplications et divisions, mais en vous amusant

Solar Jetman : un shoot'em'up où vous êtes placés dans le cockpit du Jetpod de Jetman afin d'explorer 12 mondes extraterrestres, avec un niveau de gravité différent à chaque fois. L'objectif final étant de récupérer les pièces perdues d'un vaisseau mythique, le Golden Warpship

Les autres jeux NSO offerts du 4 juillet 2024