Ces derniers temps, Nintendo se montre particulièrement actif avec les bibliothèques rétro du service Nintendo Switch Online + Pack d'extension. Bien que la fréquence de mise à jour des différentes bibliothèques rétro puisse varier, Nintendo a désormais instauré un rythme tel qu'il est pratiquement assuré de voir au moins un jeu rétro ajouté chaque mois.

Encore des jeux gratuits sur le Nintendo Switch Online

La dernière annonce de Nintendo vient confirmer cette tendance. En effet, les trois premiers jeux de la série Densetsu no Starfy sont désormais accessibles pour les abonnés de Nintendo Switch Online. Ces jeux sont disponibles dans la bibliothèque des jeux rétro de la Game Boy Advance.

Le service Nintendo Switch Online + Pack d'extension s'est enrichi au fil des mois. Offrant aux abonnés un accès à une variété de jeux classiques provenant de différentes consoles de l'époque. La bibliothèque de la Game Boy Advance, en particulier, a bénéficié de nombreuses mises à jour, et l'ajout de la série Densetsu no Starfy ne fait qu'accentuer cet attrait.

Une petite étoile dans la mer

Densetsu no Starfy est une série de jeux vidéo développée par Tose et éditée par Nintendo. Ces jeux mettent en scène Starfy, une petite étoile de mer. Dans des aventures sous-marines pleines de défis et de découvertes. La série, bien que moins connue à l'international, a rencontré un succès notable au Japon. Grâce à son gameplay engageant et son univers charmant.

Les annonces de Nintendo sont souvent très attendues par les fans, et l'arrivée de Densetsu no Starfy sur le service Nintendo Switch Online a été bien accueillie. Les réseaux sociaux ont rapidement réagi à cette nouvelle, avec de nombreux abonnés exprimant leur enthousiasme à l'idée de redécouvrir ces classiques ou de les découvrir pour la première fois.

L'ajout des trois premiers jeux de la série Densetsu no Starfy à la bibliothèque rétro de la Game Boy Advance pour les abonnés de Nintendo Switch Online illustre l'engagement continu de Nintendo à enrichir son service avec des titres emblématiques. Les fans peuvent s'attendre à d'autres ajouts dans les mois à venir. Alors que Nintendo continue de célébrer l'héritage de ses consoles classiques.

Source : Nintendo