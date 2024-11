Le Black November est le moment idéal pour les amateurs de bonnes affaires. Cette année, Cdiscount propose un pack Nintendo Switch OLED qui fait rêver. La console, avec son modèle blanc élégant, est accompagnée de trois jeux incontournables : Super Mario Bros. Wonder (pré-installé), EA SPORTS FC 25, et Master Detective Archives: Rain Code. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette offre exceptionnelle.

Une grosse promo sur la Nintendo Switch

La Nintendo Switch OLED est une version améliorée de la console hybride. Elle se distingue par son écran OLED de 7 pouces, offrant des couleurs plus vives et un meilleur contraste. Avec ses 64 Go de stockage interne (extensibles via carte microSD), elle permet de stocker plusieurs jeux sans difficulté. La console est également flexible grâce à ses trois modes de jeu : portable, sur table et téléviseur. Elle dispose d’une autonomie pouvant atteindre 9 heures selon l’utilisation et de haut-parleurs optimisés pour un son amélioré.

Les jeux inclus dans le pack :

Le pack comprend trois jeux aux styles variés :

Super Mario Bros. Wonder est un jeu de plateforme où Mario évolue dans des niveaux remplis de surprises. Le titre introduit de nouvelles mécaniques grâce aux "Fleurs Prodiges", qui modifient l’environnement et le gameplay.

est un jeu de plateforme où Mario évolue dans des niveaux remplis de surprises. Le titre introduit de nouvelles mécaniques grâce aux "Fleurs Prodiges", qui modifient l’environnement et le gameplay. EA SPORTS FC 25 , successeur de la série FIFA qu'on ne présente plus, il propose une simulation de football réaliste avec des licences officielles et des mises à jour régulières.

, successeur de la série FIFA qu'on ne présente plus, il propose une simulation de football réaliste avec des licences officielles et des mises à jour régulières. Master Detective Archives: Rain Code est un jeu d’enquête au scénario immersif. Il met le joueur dans la peau d’un détective résolvant des mystères complexes dans un univers visuel singulier.

Ce pack est disponible au prix de 319,99 €, soit une réduction de 31 % par rapport à son prix initial de 469,99 €. Il est également possible de régler en 4 fois, avec des mensualités de 82,06 €. La livraison est gratuite et peut être effectuée dès le lendemain, que ce soit à domicile ou en point relais.

Source : CDiscount