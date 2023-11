La Nintendo Switch deviendra t-elle la console la plus vendue de tous les temps, devant la PS2 ? Il faudrait écouler encore plus de 25 millions de machines, ce qui n'est pas une mince affaire. À plus forte raison que le constructeur japonais semble avoir tiré toutes ses plus grosses cartouches, à l'exception de Metroid Prime 4 qui se fait toujours attendre. Mais comme ses concurrents, Big N a une arme secrète : les promotions... qui vont être couplées à une nouvelle Switch pour le Black Friday 2023 et les fêtes de fin d'année.

Une nouvelle Nintendo Switch OLED annoncée avec un jeu acclamé

L'avenir nous dira si la Switch peut dépasser les 155 millions de consoles vendues, et ainsi devancer la mythique PlayStation 2, mais en attendant, Big N a des stocks à écouler avant la Nintendo Switch 2. Dans cette optique, la société a décidé de dégainer un nouveau pack avec le modèle OLED, un abonnement au online de 3 mois, un jeu d'une licence légendaire et des Joy-Con aux couleurs du titre. Mais malheureusement, ce n'est pas Super Mario Bros Wonder qui vient tout juste de sortir et qui devrait se vendre comme des petits pains étant donné les critiques ô combien positives.

Au lieu de ça, Big N va proposer un bundle Nintendo Switch Modèle OLED Super Smash Bros Ultimate. Une console collector ? Pas entièrement. Si les Joy-Con arborent le fameux logo de la série, le dock est totalement noir contrairement à l'édition collector qui était disponible avec la Switch LCD. Aucun changement à ce niveau donc par rapport à la version de base que l'on trouve actuellement dans le commerce. « À partir du 19 novembre, certains détaillants et la boutique My Nintendo offriront l’ensemble comprenant une console Nintendo Switch – Modèle OLED + Super Smash Bros. Ultimate (téléchargement du jeu complet) + un abonnement individuel Nintendo Switch Online de 3 mois, le tout à un prix de détail suggéré de seulement 449,99 $ » annonce Nintendo Canada sur son site officiel.

Crédits : Nintendo Canada.

Un pack Super Smash Bros Ultimate disponible en France ?

Le pack Nintendo Switch OLED Super Smash Bros Ultimate, qui avait leaké avant l'heure, est tout ce qu'il a de plus officiel. Il comprendra donc la console avec des Joy-Con exclusifs, un abonnement au Switch Online et le jeu en dématérialisé. Un épisode qui a été applaudi par les joueurs et la presse avec un score Metacritic de 93/100. À l'époque, on avait estimé qu'« avec ce nouveau jeu sur Switch, tout ce qui fait le succès de la série Smash Bros. depuis presque vingt ans est réuni et sublimé dans le meilleur des écrins ».

La question est maintenant de savoir où précommander ce bundle en France ? Au moment de publier cet article, le constructeur japonais n'a rien annoncé pour l'hexagone, mais on a interrogé Nintendo France sur le sujet. À confirmer donc mais un tel pack, couplé avec une réduction de prix, pourrait bien fonctionner chez nous lors du Black Friday 2023 et même de Noël.