L’année commence fort pour les joueurs Nintendo Switch. Alors que l’exclusivité Fire Emblem Engage a conquis les joueurs comme les critiques, Big N fait une très belle surprise. Tous les mois, ou presque, l’éditeur japonais permet en effet de tester gratuitement un nouveau titre. Janvier va néanmoins déroger à la règle puisqu’un second jeu gratuit sera proposé dans la foulée.

Un deuxième jeu gratuit Nintendo Switch en janvier 2023

Petit changement en ce début d’année. Nintendo met régulièrement en avant des titres très appréciés, parfois méconnus du grand public, grâce à son programme « Jeu à l’essai ». Pas de surprise, son nom est assez évocateur, il permet de tester pendant une période donnée un certain jeu et de profiter d’une remise en cas d’achat par la suite. Pour donner un ordre d’idée, Big N avait misé en 2022 sur de gros titres comme Pokkén Tournament DX, Monster Hunter Rise, ou encore Mario + Les Lapins Crétins, mais aussi sur des productions plus confidentielles.

Le jeu du mois était tombé. Il s’agit de UNO, disponible du 19 au 26 janvier 2023. Cependant, Big N vient de faire une jolie surprise. Il n’y aura non pas un mais deux jeux gratuits Nintendo Switch en janvier 2023. La firme nippone vient en effet d’annoncer que le jeu de cartes sera remplacé par un nouveau titre peu connu du grand public. Du 27 janvier au 3 février 2023, Snipperclips – Les deux font la paire sera donc disponible dans le cadre du programme « Jeu à l’essai ».

Le nouveau jeu à l'essai déjà disponible en téléchargement

Dans ce jeu familial, vous devez résoudre des énigmes en découpant des formes à l’aide de Snip et Clip. Le duo est capable de se découper l'un l'autre et de changer leurs formes pour venir à bout de casses-tête qui conviennent aux petits comme aux grands. Titre axé sur la coopération, chaque joueur prendra le contrôle d’un personnage avec chacun un Joy-Con. Communication et coordination seront nécessaires pour venir à bout des nombreux puzzles. Notez que ce nouveau jeu gratuit Nintendo Switch est également jouable entièrement en solo, où vous pouvez passer de Snip à Clip à tout moment. Lors de son lancement en 2017, l'exclusivité avait reçu un accueil très chaleureux de la part des joueurs comme des critiques.

Comme d’habitude, il n’y a qu’une seule condition pour profiter de ce nouveau jeu gratuit : avoir un abonnement au Nintendo Switch Online. Vous aurez alors accès à l’intégralité du jeu et de son contenu pendant une semaine et sans aucune restriction. L’occasion de découvrir en profondeur ce titre passé inaperçu et d’éventuellement craquer par la suite grâce à une réduction offerte dans le même temps. Notez que s’il ne sera jouable qu’à partir du 27 janvier dans le cadre de l’abonnement, Snipperclips – Les deux font la paire peut d’ores et déjà être téléchargé.