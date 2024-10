La Nintendo Switch a récemment accueilli un nouveau patch majeur pour son firmware, et une petite mise en garde est de mise si vous l'avez déjà téléchargé.

Le firmware de la Nintendo Switch est ainsi passé à sa version 19.0.0. Pour rappel, ce patch apportait notamment des « améliorations générales pour la stabilité afin d'améliorer l'expérience utilisateur ». Malheureusement pour de nombreux joueurs et joueuses, cette mise à jour semble avoir eu l'effet totalement inverse à bien des égards. Espérons que vous n'avez pas rencontré les mêmes problèmes que ceux rapportés ci-dessous sur votre console.

Une mise à jour qui ferait plus de mal que de bien à la Nintendo Switch

Après sept ans de bons et loyaux services, la Nintendo Switch est donc passée ce mois-ci à la 19ème version de son firmware. Comme nous l'avons vu récemment avec la PS5, de telles mises à jour majeures s'accompagnent cependant souvent de quelques soucis. Sur la console de Sony, il était question d'importants problèmes graphiques sur de nombreux jeux. Sur Nintendo Switch, de nombreux utilisateurs ont rapporté de grosses pertes de performance à plusieurs niveaux, alors que la version 19.0.0 de son firmware devait au contraire tout améliorer sur ce point.

Un utilisateur sur Reddit a notamment indiqué que sa Nintendo Switch montrait plusieurs signes de fatigue : mode veille moins performant, téléchargements plus lents, durée de vie de la batterie réduite et d'inquiétants problèmes de surchauffe. Il aurait contacté le service client de Nintendo pour l'en informer de ses déboires. La réponse qu'il a reçu n'était pas des plus rassurantes : de nombreuses autres personnes auraient rapporté des soucis très similaires.

Ceux-ci arrivent quelque peu à rebours, puisque la nouvelle version du firmware de la Nintendo Switch avait apparemment aussi causé des problèmes aux utilisateurs de manettes GameCube, celles-ci ne fonctionnant tout simplement plus. Avez-vous également relevé des problèmes similaires depuis avoir téléchargé le dernier patch de votre console ? Si tel est le cas, il est plus prudent de la laisser au repos et attendre que Nintendo déploie une nouvelle mise à jour. En espérant tout du moins que celle-ci n'en profite pas pour également rajouter d'autres indésirables effets secondaires.

La dernière version du firmware de la Nintendo Switch ne lui a visiblement pas fait que du bien. © Nintendo

Source : Reddit