Nintendo a déployé une nouvelle mise à jour de firmware pour sa console Nintendo Switch. Marquant ainsi la seconde mise à jour de l'année 2024. La version 18.0.1 est disponible dès maintenant. Elle se concentre principalement sur la résolution de problèmes liés à la connectivité Wi-Fi et améliore la stabilité générale du système pour offrir une expérience utilisateur optimisée.

La mise à jour 18.0.1 est là pour la Nintendo Switch

La mise à jour corrige un problème spécifique où certains points d'accès sans fil n'étaient pas détectables lors de la configuration d'un nouveau réseau. Ce bug, qui pouvait gêner les utilisateurs essayant de connecter leur console à internet via Wi-Fi, est maintenant résolu. Permettant une détection sans faille des réseaux disponibles, quelles que soient leurs configurations de sécurité.

Nintendo conseille aux utilisateurs qui ne parviennent pas à effectuer la mise à jour en raison de ce problème de modifier temporairement les paramètres de sécurité de leur réseau Wi-Fi pour utiliser exclusivement le protocole WPA2 (AES). Cette manipulation devrait permettre à la console de se connecter au réseau et de télécharger la mise à jour. Une fois la mise à jour installée, les utilisateurs peuvent rétablir les paramètres de sécurité antérieurs de leur réseau.

En plus de résoudre le problème de connectivité, cette mise à jour inclut des améliorations générales de la stabilité du système. Ces ajustements visent à renforcer la fiabilité de la console dans diverses conditions d'utilisation. Assurant ainsi une expérience plus fluide et moins sujette aux interruptions pour tous les utilisateurs.

Il est intéressant de souligner que cette mise à jour ne comprend pas de modifications concernant la liste des mots interdits sur la plateforme. Une caractéristique souvent ajustée lors des mises à jour précédentes. Le tout pour améliorer la modération des contenus et la protection des utilisateurs. En fait, il est donc surtout question de problème de réseau.