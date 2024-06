Nintendo a récemment publié une mise à jour pour le firmware de la Nintendo Switch. La portant à la version 18.1.0. Cette mise à jour suit une série de mises à jour mineures et rebootless (sans redémarrage). Incluant les versions 17.0.0 et 18.0.0, qui n'apportaient que peu de nouvelles fonctionnalités. Cependant, cette dernière mise à jour introduit quelques changements notables.

La Nintendo Switch se met à jour

La mise à jour 18.1.0 se distingue en fait principalement par la suppression de l'intégration avec X. Voici les principales modifications apportées :

Suppression de l'option "Publier sur Twitter" : il n'est plus possible de partager des captures d'écran ou des vidéos directement sur Twitter depuis l'Album du menu HOME de la Nintendo Switch.

: il n'est plus possible de partager des captures d'écran ou des vidéos directement sur Twitter depuis l'Album du menu HOME de la Nintendo Switch. Suppression des publications vers Smash World : la possibilité de publier des captures d'écran de Super Smash Bros. Ultimate sur Smash World via l'application Nintendo Switch Online a été retirée.

: la possibilité de publier des captures d'écran de Super Smash Bros. Ultimate sur Smash World via l'application Nintendo Switch Online a été retirée. Suppression de l'option de liaison avec X (Twitter) : les utilisateurs ne peuvent plus lier leurs comptes X depuis "Paramètres" > "Paramètres utilisateur" > "Publication sur les réseaux sociaux". D'ailleurs, cela va plus loin a avec :

: les utilisateurs ne peuvent plus lier leurs comptes X depuis "Paramètres" > "Paramètres utilisateur" > "Publication sur les réseaux sociaux". D'ailleurs, cela va plus loin a avec : Suppression des suggestions d'amis : l'option pour lier des comptes de réseaux sociaux depuis "Ma page" > "Suggestions d'amis" a été retirée.

: l'option pour lier des comptes de réseaux sociaux depuis "Ma page" > "Suggestions d'amis" a été retirée. Améliorations de la stabilité générale : comme souvent, la mise à jour inclut des améliorations générales de la stabilité du système. Pour améliorer l'expérience utilisateur. En bref, du classique à ce niveau.

Adieux Twitter

En effet, cette mise à jour s'inscrit dans une série de modifications visant à simplifier l'utilisation de la Nintendo Switch. La suppression de l'intégration avec X (anciennement Twitter) peut être vue comme une réponse aux changements de sécurité. Qui sont liés aux réseaux sociaux.

La décision de Nintendo de se déconnecter de X pourrait également refléter une tendance plus large dans l'industrie des jeux vidéo. À reconsidérer les intégrations avec les plateformes de médias sociaux.

En résumé, la mise à jour du firmware de la Nintendo Switch à la version 18.1.0 marque une étape importante dans l'évolution de la plateforme. En mettant l'accent sur la sécurité et la stabilité, tout en retirant des fonctionnalités qui étaient auparavant intégrées aux réseaux sociaux. Les utilisateurs peuvent s'attendre à une expérience plus fluide et sécurisée. À mesure que Nintendo continue d'affiner et d'améliorer son système.