Au même titre que votre PS5 ou votre Xbox Series, la Nintendo Switch se met fréquemment à jour. Pour améliorer les fonctionnalités ou faire des ajouts. Cependant, il faut bien admettre que parfois, ces mises à jour sont assez discrètes et peuvent même passer inaperçues. Voici ce que l'on peut en retenir.

La Nintendo Switch et son étrange mise à jour

Dans le cadre habituel des mises à jour de Nintendo, les modifications du firmware de la Nintendo Switch se traduisent généralement par un changement de numéro de version. Ces mises à jour sont accompagnées de notes de patch détaillant les changements. Et nécessitent un redémarrage de la console pour s'appliquer complètement. Cependant, la mise à jour récemment déployée par Nintendo se distingue par son caractère "sans redémarrage". Ce type de maj est notable pour son absence de redémarrage nécessaire, ce qui marque un changement par rapport à la pratique standard.

Ces mises à jour discrètes ont tendance à être mineures, sans apporter de changements majeurs au système. Un détail intéressant est l'absence de notes de patch de la part de Nintendo. Laissant les utilisateurs dans l'incertitude sur les modifications exactes. Pour obtenir des informations, les utilisateurs doivent souvent se tourner vers des sources externes. Comme des tweets ou des forums en ligne, où des détails supplémentaires sont parfois partagés.

Une question de langage

Une mise à jour sans redémarrage pour la version 17.0.0 de la Nintendo Switch est donc disponible. Les seuls changements concernent les listes de mots inappropriés :

Une expression nazie est désormais bloquée dans toutes les langues au lieu de certaines seulement.

Certaines expressions japonaises impliquant le meurtre ont été bloquées.

"Lèpre" a été bloqué en néerlandais

Pendant ce temps, tous les regards se tournent vers la Nintendo Switch 2. Un brevet récemment divulgué par Nintendo dévoile ce qui pourrait être la console. Son design s'inspirerait des précédentes consoles portables de Nintendo. Telles que la DS et la 3DS, avec au moins trois écrans : un à l'extérieur et deux à l'intérieur une fois le dispositif déplié. Cette révélation offre un aperçu possible du design et des fonctionnalités de la nouvelle console.

Concernant la puissance, bien que les informations soient à prendre avec prudence, les spécifications de la Nintendo Switch 2 suggèrent une amélioration significative par rapport à la version actuelle. En réponse aux critiques sur ses performances limitées comparées à des consoles telles que la PlayStation 5 et la Xbox Series X/S, des rapports récents indiquent que Nintendo a présenté des démos technologiques utilisant Unreal Engine 5 lors de la Gamescom. Prudence toutefois, car le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a officiellement réfuté les rumeurs autour de la Nintendo Switch 2. L'attente autour de cette console est donc considérable.