La Nintendo Switch, comme la PS5 et la Xbox Series, reçoit régulièrement des mises à jour pour améliorer l'expérience des utilisateurs. Voici les points essentiels à retenir.

Une nouvelle mise à jour pour la Nintendo Switch vient d'arriver ! En respectant sa tradition, le géant japonais poursuit son engagement envers l'entretien de ses consoles. Le but est toujours de corriger les failles et d'optimiser les performances. Explorons ensemble les détails de la version 18.0.0. Qui se distingue par son numéro significativement rond, et qui, comme souvent, ne requiert aucun redémarrage.

La mise à jour 18.0.0 de la Nintendo Switch

Dans le monde en constante évolution, la Nintendo Switch continue de se démarquer par ses mises à jour régulières. Le tout visant à optimiser l'expérience utilisateur tout en maintenant la console sécurisée et à jour. La dernière en date, la version 18.0.0, publiée le 25 mars 2024, ne fait pas exception à la règle.

La mise à jour 18.0.0 introduit plusieurs nouveautés et améliorations :

Veille automatique améliorée : dans les paramètres du mode Veille, une nouvelle option de 15 Minutes a été ajoutée pour la fonction Veille automatique lors de la lecture sur la TV. Cette option offre plus de flexibilité pour les joueurs. Surtout ceux qui souhaitent contrôler la durée avant que leur console ne passe en mode veille. Particulièrement utile lors des sessions de jeu plus courtes ou lors de pauses fréquentes. Support linguistique étendu : la mise à jour apporte également une touche d'internationalisation. En ajoutant le coréen comme langue prise en charge pour la vidéo d'introduction des Contrôles parentaux Nintendo Switch. Cela indique l'effort de Nintendo pour rendre ses services plus accessibles aux utilisateurs parlant différentes langues, reflétant la portée mondiale de la console. Stabilité accrue : comme de coutume, la mise à jour améliore la stabilité générale du système pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. Bien que cela puisse sembler un ajout mineur, ces améliorations sous le capot sont cruciales pour assurer une expérience fluide et sans tracas. Réduisant les risques de bugs ou de problèmes techniques.

OatmealDome sur Twitter, connu pour analyser les fichiers des mises à jour (dataminage), explique que cette version 18.0.0 touche à tous les composants, mais il est encore trop tôt pour savoir vraiment ce qu'elle apporte de neuf. Pour le reste, il s'agit surtout du blocage du mot "pénis" et de ses dérivés.

Blocage de certaines menaces de mort en japonais qui échappent à la censure. - Blocage de toutes les entrées commençant par le mot pénis. - Blocage de penls (avec un L minuscule).

Comment mettre à jour votre console

Si votre console ne télécharge pas automatiquement la mise à jour lorsque connectée à internet, vous pouvez effectuer la mise à jour manuellement en allant dans les Paramètres du système. Nintendo recommande de toujours maintenir votre système à jour pour bénéficier des dernières fonctionnalités et améliorations de sécurité. Avec la mise à jour 18.0.0, Nintendo continue de peaufiner et d'améliorer l'expérience de la Nintendo Switch, ajoutant des fonctionnalités utiles tout en renforçant la stabilité et la sécurité du système. .