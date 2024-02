Encore une mise à jour pour la Nintendo Switch ! Fidèle à son habitude, le fabricant japonais continue d'entretenir ses consoles, visant à rectifier des vulnérabilités et à améliorer les performances, sans pour autant introduire des innovations majeures. Ce modèle se poursuit-il avec la mise à jour de ce mois ? Découvrons ensemble le contenu de la nouvelle version 17.0.1, qui ne nécessite pas de redémarrage

La mise à jour Nintendo Switch 17.0.1 sans redémarrage est disponible

La dernière mise à jour 17.0.0 visait principalement à apporter une meilleure stabilité au système. Entendez par là des changements discrets pour améliorer, entre autres, la sécurité de la Nintendo Switch. De toute façon, à l'image de PlayStation ou Xbox, la firme nippone ne détaille jamais ce genre de changement. Néanmoins, la dernière mise à jour était aussi l'occasion d'apporter quelques autres ajouts secrets, puisque l'on a pu apprendre que quasiment tous les composants de la console avaient été mis à jour. On avait également eu droit à d'autres mots interdits, avec la censure pure et simple du mot « Testicules » et ses variantes argotiques. Tout un programme.

Qu'en est-il pour la nouvelle version 17.0.1 ? D'après le dataminer OatMealDome, il s'agit d'une mise à jour sans redémarrage, qui vient améliorer la version de décembre dernier. Comme son nom l'indique, elle ne nécessite pas de redémarrer votre Nintendo Switch. Cette dernière version a mis à jour la « liste des mots interdits », interdisant certaines phrases supplémentaires, ainsi que d'autres menaces en japonais. On retrouve notamment l'impossibilité de lier le mot « hate » suivi du nom d'une minorité. Ce qui reste clairement plus compréhensible que de bannir le nom d'une partie du corps humain.

Pour rappel, la version 17.0.1 en elle-même de décembre permettait de profiter de :