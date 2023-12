En ce début de décembre 2023, Nintendo a lancé une nouvelle mise à jour du firmware pour la Nintendo Switch. Potentiellement la dernière de l'année. Selon la page officielle de support de Nintendo, la version 17.0.1 résout quelques problèmes.

Une mise à jour de la Nintendo Switch

Ainsi donc la version 17.0.1 de la Nintendo Switch vise à résoudre un problème de communication locale pour "certains logiciels". Elle apporte aussi des améliorations générales... Rien de majeur ici, il s'agit d'un patch qui ne va pas spécialement marquer les annales. Voici les informations officielles que l'on a :

Détails de la Version 17.0.1 (sortie le 4 décembre 2023) :

Résolution d'un problème de communication locale avec certains logiciels.

Améliorations générales de la stabilité du système pour améliorer l'expérience de l'utilisateur.

Le dataminage pour des infos en plus

Comme souvent, au-delà de ces notes officielles, des dataminers ont examiné les modifications plus discrètes apportées par cette mise à jour. Selon 'OatmealDome', un utilisateur actif sur les réseaux sociaux, voici les changements supplémentaires non listés dans les notes de patch, probablement des corrections de bugs :

Modifications dans les entrées de contrôleurs, le rapporteur de crash et la commutation entre les modes docké et portable.

Pas de changements dans les listes de mots inappropriés cette fois-ci.

Pour ceux intéressés par des informations techniques plus approfondies, des détails supplémentaires pourraient être publiés ultérieurement. Cette mise à jour semble se concentrer principalement sur la résolution de bugs et l'amélioration de la stabilité, sans apporter de modifications majeures ou de nouvelles fonctionnalités. Maintenant, les regards se tournent vers la Nintendo Switch 2, comme on peut s'en douter.

Pour mémoire, un rapport récent en provenance de Corée suggère que la Nintendo Switch 2 pourrait être équipée d'un écran OLED fabriqué par Samsung. Cette hypothèse découle de négociations récentes débutées en décembre entre Nintendo et Samsung Display pour doter la prochaine version de la Switch d'écrans OLED de pointe. Ce changement de cap intervient sur fond d'allégations selon lesquelles BOE, un autre fabricant d'écrans, se serait illégalement approprié des secrets commerciaux d'OLED appartenant à Samsung. À l'origine, Nintendo envisageait de faire appel à BOE, le fabricant chinois, comme fournisseur. Toutefois, les risques juridiques liés à une éventuelle violation de brevets les ont poussés à se tourner vers Samsung. Quoi qu'il arrive, du OLED serait bel et bien prévu pour cette seconde version de la console.