Et de trois. Régulièrement, les constructeurs mettent leurs consoles à jour pour apporter de nouvelles fonctionnalités, protéger les utilisateurs de failles découvertes ou tout simplement améliorer les performances et la stabilité de leur machine. Depuis le début de l’année, la Nintendo Switch a accueilli deux nouvelles updates, aucune d’entre elles n’ayant apporté de véritables nouveautés. La version 16.0.0 était attendue sur ce point, mais n’avait ajouté que la possibilité de transférer ses captures d’écrans vers un autre appareil grâce à un QR code. C’est sûr on avait vu mieux. Un mois après le dernier patch, Big N déploie une nouvelle mise à jour pour la Nintendo Switch. Voici ce qu’elle apporte.

La mise à jour Nintendo Switch 16.0.2 est arrivée

La Nintendo Switch passe donc en version 16.0.2 en ce 18 avril 2023. On va faire des déçus d’emblée, ce n’est pas une mise à jour majeure et elle ne contient encore une fois aucune nouvelle fonctionnalité ou changements majeurs. Il s’agit en réalité d’une update de routine qui se concentre sur l’amélioration des performances et la stabilité de la console hybride et de l’ensemble de ses déclinaisons. De manière générale, cela tend également à corriger d’éventuelles failles découvertes dans le système de la machine. Voici donc les patch notes officielles de cette version 16.0.2 de la Nintendo Switch :

Améliorations générales de la stabilité du système et de l’expérience utilisateur

Des petits changements cachés

Comme souvent, cette mise à jour cache quelques autres éléments. Le dataminer OatmealDome est donc retourné fouiller dans les entrailles de la console pour voir s’il n’y avait pas quelque chose de plus croustillant dans de patch. Pour ne pas changer, Big N a secrètement modifié sa fameuse liste de mots interdits pour par exemple bannir le mot « adhd » (trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité en anglais) dans la base de données japonaise. Quelques modifications auraient également été apportées au module SSL, qui permet de sécuriser les connexions entre appareils reliés à un même réseau Internet. Comme le souligne le dataminer, ce changement mineur dans le module avait sans doute pour but de corriger une fuite de mémoire.

Si la mise à jour 16.0.2 de la Nintendo Switch n’est toujours pas installée sur votre console, vous pouvez forcer la procédure manuellement. Rendez-vous dans les Paramètres, puis dans le sous-menu « Console » et sélectionnez « Mise à jour de la console ».