On ne change pas les bonnes vieilles habitudes et voici donc une nouvelle mise à jour 16.1.0 pour la Nintendo Switch. Un patch qui cache plusieurs modifications.

À l'image des consoles concurrentes, Big N doit régulièrement patcher sa machine pour fournir des correctifs, améliorer les performances et la stabilité, ou encore ajouter des nouveautés importantes. Ces trois derniers mois, il n'y a eu aucun changement majeur, mais des révisions souvent non annoncées officiellement. Aujourd'hui, le constructeur japonais publie une nouvelle mise à jour de la Nintendo Switch. Une version 16.1.0 qui ne devrait pas révolutionner l'expérience utilisateur de prime abord, mais il y a tout de même quelques secrets à découvrir grâce aux fouilles d'un dataminer désormais connu. Que cache et qu'apporte ce nouveau patch à la Nintendo Switch ? Voici tous les détails sur ce firmware inédit.

La mise à jour Nintendo Switch 16.1.0 est téléchargeable

Comme indiqué sur son site officiel, Big N a donc passé la Nintendo Switch en version 16.1.0 ce 21 août 2023. Une nouvelle mise à jour somme toute mineure, comme très souvent, et qui ne contient par conséquent aucune grosse fonctionnalité susceptible de venir changer les habitudes ou améliorer de façon notable l'expérience de jeu. À la place, on a encore le droit à un patch de routine qui permet d'optimiser les performances et la stabilité de la console. De ce fait, on a à nouveau la petite phrase qui ne signifie pas grand chose pour les joueurs, mais qui est utilisée par tous les constructeurs dans un tel cas de figure.

Améliorations générales des performances et de la stabilité du système pour une meilleure expérience utilisateur

Nous n'en saurons pas plus sur ce patch 16.1.0 Nintendo Switch, à moins d'aller encore regarder du côté d'OatmealDome. Un dataminer qui révèle systématiquement les changements cachés de chaque nouveau firmware de la console. D'autres mots interdits ont été ajoutés et certaines parties de la machine ont été actualisées par le constructeur.

De nouveaux changements encore cachés

Comme indiqué par le dataminer OatmealDome, la mise à jour 16.1.0 Nintendo Switch comporte des changements cachés. Rien de révolutionnaire et c'est d'ailleurs similaire aux précédents patchs. Ainsi, l'internaute nous fait savoir que Big N a étayé sa liste des mots interdits. On n'a pas le détail, mais à sa connaissance, des insultes racistes, le nom d'un tireur d'une fusillade de masse et des menaces de mort ont été bloquées.

Dans son tweet, il précise aussi que le menu Accueil, les polices de caractères asiatiques, le clavier ainsi que le navigateur Internet ont été mis à jour. D'autres éléments semblent également avoir bénéficié de cette nouvelle version, mais il n'a pas obtenu de plus amples informations.

Comme pour la récente mise à jour PS4, il ne faut plus s'attendre à de grandes nouveautés et des fonctionnalités inédites. Désormais, le constructeur japonais est surtout focalisé sur son prochain gros projet : le lancement de la Nintendo Switch 2. Une machine qui, selon tous les bruits de couloir, devrait sortir en 2024. Mais pour le moment, la firme nippone reste silencieuse. Ce nouvel hardware aurait un écran LCD plus grand (8 pouces) et un stockage interne de 512 Go contre 32 Go pour la Switch. Le support cartouche serait préservé, même s'il serait quelque peu différent. En revanche, c'est toujours le flou le plus total vis-à-vis de la rétrocompatibilité.