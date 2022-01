Beaucoup de joueurs ont découvert Mario Kart 8 avec la sortie de la version Deluxe sur Switch. Cette dernière n’en est pas moins une version améliorée du Mario Kart 8 sorti en 2014 sur Wii U. En mai prochain, cela fera donc 8 ans que Nintendo a sorti son dernier Mario Kart véritablement inédit. Il est donc possible de se demander quand arrivera la suite. Et à en croire une personnalité de l’industrie, son annonce pourrait ne pas trop tarder.

Mario Kart 9 serait actuellement en développement sur Nintendo Switch. Et il pourrait même être dévoilé officiellement dès cette année. C’est ce qu’a récemment affirmé le Dr Serkan Toto, analyste de la firme japonaise Kantan Games. Interrogé par le site GamesIndustry à propos de ses prédictions pour 2022, l’analyste a évoqué Mario Kart 9 :

J’ai conscience que Mario Kart 8 Deluxe continue à très bien se vendre sur Nintendo Switch. Mais Mario Kart 9 est en développement actif (et il propose une nouvelle idée). Et Nintendo pourrait le teaser cette année.

Un twist inédit pour Mario Kart 9 sur Switch ?

Serkan Toto sait de toute évidence des choses. Mais malheureusement pour les curieux et les fans de Mario Kart, il n’en dit pas plus au sujet de ce 9e épisode. Il est donc possible de se demander ce qu’il entend par "nouvelle idée."

S’agit-il de quelque chose comme la présence de davantage de personnages de Nintendo (et d’invités) ? Ou est-il question d’une nouvelle mécanique de gameplay ? Impossible à dire pour le moment. Même si l’analyste est généralement fiable, son affirmation concernant Mario Kart 9 doit être prise avec des pincettes pour le moment.

Aucune urgence côté Nintendo

Mario Kart 8 Deluxe est un des jeux les mieux vendus de l’histoire de Nintendo. Aux dernières nouvelles, il s’est écoulé à 38,74 millions d’exemplaires. Et il continue régulièrement de squatter les premières places des charts du monde entier. Nintendo n’est donc pas pressé de sortir sa suite.

De plus, Nintendo n’a jamais sorti deux Mario Kart sur une même console. Mario Kart 8 Deluxe n’est cependant pas un nouvel épisode à proprement parler. La Switch n’a ainsi pas encore eu son propre épisode de Mario Kart. De plus, rien n’oblige Nintendo de respecter le schéma du "un Mario Kart par console." L’immense popularité de la Switch, combinée à celle de la licence Mario Kart garantiraient en tout cas des ventes massives à Mario Kart 9. Affaire à suivre comme dirait l’autre.

Que dites-vous de cette affirmation concernant Mario Kart 9 ? Croyez-vous qu’il sortira sur Nintendo Switch ? Quelle est la nouvelle idée qu’il propose d’après vous ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.