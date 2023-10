Et une nouvelle mise à jour de plus pour la Nintendo Switch ! Comme d'habitude, le constructeur japonais prend soin de ses consoles pour corriger certaines failles ou améliorer les performances, sans nécessairement apporter de nouveautés qui changent la donne. Est-ce encore le cas ce mois-ci ? Voici les notes de patch de la version 17.0.0.

Une mise à jour Nintendo Switch 17.0.0 déployée

La dernière mise à jour 16.1.0 de la Nintendo Switch n'a pas changé la vie des joueuses et joueurs Nintendo Switch. Et pour cause, comme très souvent, il s'agissait uniquement d'un patch pour renforcer l'OS de la console. « Améliorations générales des performances et de la stabilité du système pour une meilleure expérience utilisateur » pouvait-on lire. Big avait aussi effectué des modifications non mentionnées comme l'ajout de nouveaux mots interdits, le bannissement du nom d'un tireur d'une fusillade de masse et d'insultes racistes, ainsi que le blocage de menaces de mort. Le menu Accueil, les polices de caractères asiatiques, le clavier ainsi que le navigateur Internet avaient également été actualisés.

Pour la version 17.0.0 Nintendo Switch, c'est... pareil ! Comme on peut le lire sur le site officiel du constructeur, la principale nouveauté de cette mise à jour est la stabilisation du système « pour une meilleure expérience utilisateur ». À l'image de PlayStation ou Xbox, la firme nippone ne s'étend jamais sur ces changements. Mais il s'agit probablement de correctifs invisibles pour empêcher, ou plutôt limiter, les tentatives de piratage ou autres. Un patch dans l'absolu dispensable, mais pourtant obligatoire pour continuer à utiliser les fonctionnalités en ligne de la Nintendo Switch.

Notes de patch Switch 17.0.0 :

Amélioration générale de stabilité de la console pour une meilleure expérience utilisateur.

Crédits : Nintendo.

Les nouveautés bien cachées

Cette ver.17.0.0 Nintendo Switch est certes mineure, mais elle recèle de changements découverts par le dataminer OatMealDome. « Quasiment tous les composants de la console ont été mis à jour. C'est normal pour les patchs majeurs, car l'entièreté du système d'exploitation est reconstruit avec un SDK (ndlr : Software Development Kit) plus récent. Il faudra sûrement un peu de temps à des gens plus intelligents que moi pour enquêter sur les changements exacts » a t-il déclaré sur X. Malgré son pessimisme, il a bien listé des nouveautés qui ressemblent grandement à ce qu'on a déjà pu apercevoir lors des dernières mises à jour.

Dans un autre message, il indique que des messages d'erreurs ont été ajoutés. Le menu HOME a également été actualisé, tout comme les données des fuseaux horaires. Le listing des mots interdits s'agrandit avec « Thot » et « Reeee », dans toutes les langues, avec d'autres termes non divulgués. Visiblement, Big N a aussi fait la chasse au terme « Testicules » en supprimant les mots d'argots utilisés par certains pour contourner la censure. On n'a pas le poids de cette mise à jour Nintendo Switch, mais de notre côté, elle s'est téléchargée et installée très rapidement.