Même s’il ne s’agit que d’une compilation de remasterisations de vieux épisodes, la sortie de Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition sur Nintendo Switch fait figure d’événement. Elle marque en effet la première fois que des épisodes de la série GTA principale sort sur une console Nintendo. En parallèle à ça, la configuration de la console de Nintendo étant ce qu’elle est, le rendu de la compilation de Rockstar sur Switch génère également de la curiosité. Les premières images de la version Switch ont donc clairement de quoi intriguer.

Rockstar Games vient de diffuser les premiers screenshots tirés de la version Switch de sa GTA Trilogy Definitive Edition. Au nombre de six, ces captures d’écran sont tirées des trois titres inclus dans la compilation. Au menu : des photos des décors, des images prises pendant le gameplay mais aussi un screenshot pris pendant une cinématique. Ces captures de Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Comme indiqué précédemment GTA Trilogy Definitive Edition regroupe trois épisodes de la célèbre série. Ces épisodes, GTA 3, Vice City et San Andreas, sont proposés dans leur version "Definitive Edition." Sur Switch, ces remasterisations ne bénéficieront pas de toutes les améliorations proposées sur les autres plates-formes.

GTA Definitive Edition, oui, mais sur Switch

Rockstar parle malgré tout de changements apportés à l’éclairage et aux environnements. Des textures haute résolution et d’une plus grande distance d’affichage sont également promises. Niveau gameplay, la compilation bénéficiera sur Switch comme sur les autres machines d’une prise en main inspirée par celle de GTA 5.

Pour rappel, GTA Trilogy Definitive Edition sortira en dématérialisé sur Switch le 11 novembre prochain. Les personnes qui ont précommandé cette version numérique peuvent dès à présent la précharger via l’eShop.

Une version semi-physique pour GTA sur Switch

En ce qui concerne la version boîte de la compilation, la commercialisation est toujours prévue pour le 7 décembre. À noter cependant que cette version physique sur Switch sera incomplète. À l’instar d’autres jeux gourmands édités sur Switch, la compilation de Rockstar ne tiendra pas intégralement sur sa cartouche.

En effet, l’éditeur américain a d’ores et déjà révélé qu’une partie du contenu de la GTA Trilogy Definitive Edition devra être téléchargée. Si la situation n’a pas encore été précisée par Rockstar, il semblerait que les acheteurs de cette version Switch aient besoin de télécharger Vice City. À moins que Rockstar Games ne précise la situation avant ça, il faudra donc attendre le 7 décembre prochain pour en avoir le cœur net.

Que pensez-vous de ces premières images de la GTA Trilogy Definitive Edition sur Switch ? Croyez-vous que le jeu tournera bien sur la console de Nintendo ? Sur quelle plate-forme comptez-vous jouer à la compilation ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.