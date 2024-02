Si vous possédez une Nintendo Switch, alors vous savez que l'année 2024 s'annonce bien chargée. On a, par exemple, Mario vs. Donkey Kong qui arrive le 16 février prochain. Mais il y a également Paper Mario : La Porte Millénaire, le classique de la GameCube. Dans ce lot, on retrouve également une exclusivité très attendue par les joueurs. Et justement, à ce sujet, un nouveau leak vient de révéler de nouvelles images sur ce jeu qui s'annonce dynamique et ô combien amusant.

Un gros leak sur cette exclusivité Nintendo Switch

Vous l'avez peut-être deviné, mais il s'agit de Princess Peach Showtime. C'est le grand retour de la licence qui est née en 2006 sur Nintendo DS. Pour information, à l'époque, ce fut l'une des productions les plus vendues de la console. Autant dire que Big N avait tout intérêt à faire renaître la franchise. En l'occurrence, les fans étaient aux anges. La première bande-annonce a vendu du rêve, tout en nous offrant une date de sortie. L'exclusivité est attendue pour le 22 mars prochain, en sachant que les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes. Quant à l'histoire, voici ce qu'on peut apprendre grâce au synopsis officiel :

Un beau jour, un Toad dévoué remit à Peach l'affiche d'un spectacle au Théâtre de l'Étincelle. Elle se mit alors en route pour y assister en compagnie de quelques Toads, mais... l'infâme Syrah et sa Grappe maléfique apparurent soudain et s'emparèrent de la scène. Peach décide alors d'unir ses forces avec Stella, la gardienne du théâtre pour sauver le spectacle... et la situation !

Côté gameplay, Peach a accès au ruban de Stella qui lui octroie la possibilité de combattre des ennemis, mais pas que. Elle peut aussi influencer les décors qui se trouvent autour d'elle. Cependant, la mécanique qui a le plus retenu l'attention des fans, c'est probablement le changement de forme. En se plaçant sur un cercle, la jeune femme est capable de se transformer en épéiste, en spécialiste du Kung-Fu ou en pâtissière. Bien évidemment, on ne les connaît pas toutes, mais c'est là que le leak intervient. Nintendo America a posté en avance un article qui présente quatre nouvelles transformations : Mermaid Peach, Mighty Peach, Dashing Thief Peach et Figure Skater Peach. On vous laisse admirer l'une d'entre elles ci-dessous.