Vers la fin des contenus pour adultes sur Nintendo Switch ? D'après un éditeur, le constructeur a revu sa politique là-dessus et s'est donc vu refuser la sortie de leur jeu.

Pas de nudité ni de pornographie sur Nintendo Switch

Selon l'éditeur Gamuzumi, les jeux avec des seins nus et autres contenus à caractère sensible du même genre ne seraient plus les bienvenus sur Nintendo Switch. Leur prochain titre au nom évocateur de Hot Tentacles Shoot a été rejeté par la firme japonaise. Non pas pour d'hypothétiques scènes pornographies, puisqu'il s'agit d'un soft Hentai, mais bien pour la présence de seins nus non censurés.

Nous avons reçu une réponse de Nintendo et nous avons maintenant confirmation qu'ils n'autorisent plus les seins non censurés sur leur console. En gros, le contenu obscène pourrait nuire à la marque et enfreindre ses politiques. Cela signifie que désormais, tous les jeux avec des seins nus devraient être censurés. Et c'est pour cela que notre jeu Hot Tentacles Shoot a été rejeté en premier lieu. De la même façon notre jeu récemment annoncé, Elves Christmas Hentai Puzzle, a également été refusé en raison de la nudité. C'est les seules informations dont nous disposons pour l'instant, nous allons essayer de renvoyer les jeux pour validation sans la nudité cette fois, voir ce qu'ils disent ou apporter des nouvelles si nécessaire.

Comme précisé par nos confrères de VGC, la censure peut paraître étonnante car Big N avait déclaré vouloir être plus ouvert vis-à-vis des contenus sensibles/violents sur Nintendo Switch. Certains titres « Olé-Olé », comme celui qui peut être joué à une main selon la fiche produit, sont pourtant disponibles. Mais les seins nus sont peut-être la goutte d'eau. Par le passé, plusieurs jeux ont en revanche été adoucis en raison de la sexualité, de références au nazisme par exemple etc.

La prochaine grosse exclu de la console, Bayonetta 3, sera aussi censuré avec un mode moins provocateur mais d'après Hideki Kamiya de PlatinumGames, ce ne serait pas du fait de Nintendo.