Et si Nintendo avait enfin trouvé une solution au pire cauchemar des joueurs Nintendo Switch ? Ça pourrait changer beaucoup de choses et l'espoir est là.

La fameuse Nintendo Switch 2 fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Si c'est le cas, c'est parce que la console tant attendue se serait montrée à une poignée de développeurs pendant la Gamescom. Ces quelques chanceux auraient eu l'occasion de voir une version optimisée de Zelda : Breath of the Wild tourner sur la machine. Une source de VGC avance même que la Nintendo Switch 2 était capable de faire tourner la démo The Matrix Awakens développée sous Unreal Engine 5. La prochaine console de Big N s'annonce donc puissante, mais la puissance, ça ne fait pas tout. La firme de Kyoto a un autre problème sur les bras qui cause du tort aux joueurs Nintendo Switch, mais qu'elle a peut-être trouvé le moyen de régler ? L'espoir renaît.

La fin du calvaire sur Nintendo Switch ?

Ah, le « Joy-Con drift ». Depuis la sortie de la Switch en mars 2017, c'est le cauchemar de tous les joueurs. Ce problème qui fait bouger le joystick tout seul à cause d'un défaut de fabrication touche toutes les versions de la console, même la récente Nintendo Switch OLED, dans une moindre mesure. Big N est bien conscient qu'il doit trouver une solution durable à ce problème qui peut vraiment frustrer le joueur, même si un Joy-Con défectueux est remplacé gratuitement depuis cette année. Voilà pourquoi l'entreprise japonaise vient de déposer un nouveau brevet aux États-Unis.

Grâce à un fluide magnétorhéologique (entendez par là une substance capable de changer de propriétés sous l'action d'un champ magnétique), le joystick se verrait opposer une résistance en mouvement, mais aussi en position neutre, ce qui l'empêcherait de bouger. Quand Nintendo parle de résistance en mouvement, il ne s'agit certainement pas de l'effet qu'on peut ressentir avec les gâchettes adaptatives de la PS5, mais plutôt d'un moyen d'avoir plus de contrôle avec le Joy-Con. Cela éviterait probablement d'activer une direction avec le stick par erreur à cause d'un très léger mouvement. On s'interroge quand même sur le ressenti que la présence de ce fluide va procurer, mais on comprend surtout que Nintendo veut sortir les gros moyens pour lutter contre le Joy-Con drift.

La prochaine console de Nintendo aussi touchée par le Joy-Con Drift ?

Comme toujours, rappelons que le dépôt d'un brevet ne signifie pas à coup sûr qu'une idée finira par se matérialiser. C'est aussi pour ça qu'il ne faut clairement pas espérer que cette technologie soit utilisée pour la première version de la Nintendo Switch 2, qui sortira assurément en 2024 selon les sources les plus fiables. En revanche, Big N pourrait peut-être lancer une autre version de sa machine ultérieurement avec ce fluide magnétorhéologique. Pour une potentielle Nintendo Switch OLED 2, pourquoi pas ? Étant donné que la Switch 2 aura normalement un écran LCD à son lancement, c'est une possibilité. En tout cas, on peut craindre que la première Switch 2 ait toujours ce gros souci de Joy-Con Drift si l'entreprise continue à travailler dessus et ça, c'est plus inquiétant...